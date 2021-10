Sanitat estudia començar l'administració de la vacuna de la grip i la dosi de reforç contra la Covid-19 el 25 d'octubre

La Conselleria de Sanitat estudia la possibilitat de poder començar l'administració la vacuna de la grip i la tercera dosi de reforç contra la Covid-19 el pròxim 25 d'octubre, campanyes les dos que aniran en paral·lel.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a les obres del nou edifici oncològic de l'Hospital Provincial de Castelló.

Segons ha explicat la titular de Sanitat, de moment la tercera dosi de reforç contra la Covid-19 s'administrarà a majors de 70 anys, encara que ha indicat que en el moment en què el Consell Interterritorial determine que cal anar obrint eixa franja d'edat, s'aplicarà "de seguida" a través dels centres de salut, "que són els que tenen els registres de les persones que s'han de vacunar de la grip i de les quals es determine que han de ser vacunades amb la tercera dosi de reforç".

De moment, segons Barceló, no habilitaran espais especials per a l'administració de les dos vacunes, encara que ha assenyalat que "mai es descarta gens". "Una vegada tinguem la planificació, veurem la manera d'executar-la de la forma més senzilla i més apropiada per al ciutadà", ha dit.

La consellera ha recordat que el passat any es van administrar quasi un milió de dosi contra la grip, i enguany es preveu que s'incrementarà, per la qual cosa s'ha fet una compra major que l'establida l'any passat. "Per al reforç amb la tercera dosi aprofitarem a totes les persones que es posen la de la grip", ha subratllat Barceló, qui ha afegit que quedarà la resta de persones majors de 70 anys que no es vullguen vacunar de la grip però que siga necessari administrar-los la tercera dosi de reforç.

La campanya de la grip -ha apuntat la consellera- anirà molt dirigida el personal sanitari, que ha recordat que el passat any va tindre una participació "excepcional", ja que més del 90 per cent del personal es va vacunar.

CRIDA

Finalment, Barceló ha fet una crida als joves entre 29 i 39 anys perquè es vacunen contra la Covid, "doncs és un grup d'edat amb molta interacció social i molta mobilitat i que manté encara nivells de vacunació -78 per cent- per davall del que seria desitjable, ja superats per les franges de 12 a 19 i de 19 a 29 anys". "A més, si en determinats espais es demanarà el passaport Covid, quedarien fora de la possibilitat de poder accedir als mateixos", ha conclòs.