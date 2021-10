López Miras, sobre los abucheos a Sánchez: "muchos en los que se apoya insultan continuamente al Rey y a España"

En una entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, ha recordado que han transcurrido "muchos 12 de octubre" en los que "la izquierda, todos los socios del Gobierno de España y todos aquellos en los que se apoya el señor Sánchez, continuamente insultan, descalifican y desprecian al Rey, a la Casa Real, a España y a los que estamos orgullosos de pertenecer a este país".

"Ahora, evidentemente, tienen la piel mucho más fina y mucho más sensible cuando es al contrario", según López Miras, quien ha señalado, no obstante, que es algo que "no le gusta". Con todo, cree que "hace tiempo teníamos que haberle puesto coto a todos los insultos y descalificaciones, vinieran de donde vinieran".

A su juicio, a esto se le puede poner coto cuando un presidente de una comunidad autónoma gobernada por el PP, como él mismo, dice que "no se debe abuchear al presidente del Gobierno y a una institución del Estado".

"Y se pone coto si el presidente del Gobierno de todos los españoles, cada vez que haya un descalificativo o un insulto hacia la Casa Real por parte de sus socios de gobierno, dice exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahora mismo sobre sus abucheos", ha concluido.