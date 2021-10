Marcos, decepcionado con su cita en 'First dates': "Me esperaba a una chica tipo Lidia Torrent"

Hay comensales que acuden a First dates con grandes esperanzas de encontrar el amor de su vida y, si encima encaja con el prototipo de persona con el que sueñan, mejor que mejor. Pero cuando eso no sucede, se llevan un chasco.

Eso fue lo que le pasó a Marcos este martes en el programa de Cuatro cuando vio entrar a su cita en el restaurante, que se sintió decepcionado porque esperaba encontrarse a otro tipo de mujer.

El pucelano reconoció que, a sus 34 años, nunca había tenido pareja: "Es un mito que los DJ liguen mucho, por lo menos yo", afirmó. "Se podría decir que eres un hombre en estado puro", destacó Carlos Sobera.

"A la hora de ir un poco más allá soy un pelín tímido, pero no tengo prisa. Me he liado con once chicas, y me sé el nombre y apellidos de cada una, pero nunca he llegado a más, no sé si por ellas o por mí. Pero nunca me he enamorado", comentó Marcos.

"Mi chica ideal sería un clon mío: Divertida, alegre, risueña, que siempre tenga una sonrisa en la boca, que no tenga preocupaciones porque vida solo hay una y hay que disfrutarla", afirmó.

Su cita fue Nuria: "Vengo a First dates porque en el amor no me ha ido nada bien, llevo cuatro años soltera. Me está costando mucho encontrar a alguien afín a mí y que realmente quiera conocerme", aseguró la madrileña en su presentación.

Lo primero que le contó Marcos a Nuria en la barra del local fue que nunca había tenido pareja, algo que sorprendió a la joven: "Es normal que haya reaccionado de esa manera porque muchas veces no te lo imaginas, ni yo me lo explico", admitió el DJ.

Nuria y Marcos, en ‘First dates’. MEDIASET

Ya en la mesa, durante la cena, el pucelano comentó que la primera impresión en una cita es la que prevalece, algo que le rebatió Nuria, pero el DJ no pudo ocultar su decepción al ver a la madrileña.

"Físicamente no me ha entrado por los ojos, no sé explicar el porqué, pero no me ha gustado. La primera impresión es la que entra y me hubiese gustado encontrarme a una chica tipo Lidia Torrent", admitió Marcos.

El pucelano no puso mucho por su parte para tener una segunda cita, poniendo trabas y argumentando que la había muchos kilómetros entre Valladolid y Madrid: "La distancia deteriora las relaciones".

Al final, Marcos no quiso volver a quedar con Nuria, algo en lo que coincidió la madrileña: "No tendría una segunda cita con él porque como pareja no tendríamos muchas cosas en común".