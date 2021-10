¿Cómo actuar ante un terremoto?

Equipo de investigación centró su última entrega, emitida este viernes 8 de octubre en La Sexta, en los terremotos. Siguiendo con los programas dedicados a los fenómenos naturales a colación de la erupción del Cumbre Vieja en La Palma, el formato estudió a los preparacionistas.

Los preparacionistas son personas preparadas para ello, y cuentan con planes de emergencia para plantarle cara a las catástrofes naturales. El programa habló con uno de ellos, Antonio Vázquez. Este contó que, al detectar un terremoto, lo primero que se debería hacer es esconderse bajo una mesa.

En segundo lugar, habría que ir a un punto más seguro, pero hacerlo con una mochila de emergencia que tendría que estar preparada de antemano e incluir lo que se llevaría una persona para pasar tres días fuera de su casa: comida, agua, un kit de aseo, otro de fuego, luces químicas y un cambio de ropa.

El experto recalcó la importancia de, por precaución, no abandonar la vivienda hasta que los temblores no cesen. Cabe matizar que no todos los edificios están preparados para aguantar temblores. En España, según datos expuestos por el programa, habría hasta 3,5 millones de edificios sin ningún tipo de protección contra los terremotos.

Además, el investigador de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Tomás Espín, explicó que, en los edificios, los pilares cortos "se deberían o bien prohibir o bien, por lo menos, regularlos para que estén fuertemente armados y no colapse el edificio".

De hecho, la arquitectura tuvo un papel fundamental en los trágicos temblores de Lorca. Allí, los petos o antepechos, utilizados para cerrar azoteas, fueron la causa de la muerte de ocho de las nueve víctimas de Lorca.

Por otro lado, las barandillas que no estén fijadas en las estructuras o la falta de juntas sísmicas para que los edificios puedan moverse libremente podrían provocar que estos choquen, dando lugar a derrumbes.