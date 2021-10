Cvirus.- El Festival de les Arts de València demanarà el certificat covid als assistents

Segons ha informat l'organització a les persones que compten amb entrada, per a assistir serà "obligatori presentar en el centre d'acreditacions el Certificat Covid Digital de la UE amb la pauta de vacunació completada almenys 14 dies abans de la celebració de l'esdeveniment".

Aquells que no complisquen eixe requisit, hauran de presentar "obligatòriament" per a accedir al festival una prova d'antígens amb resultat negatiu realitzada 24 hores abans o una PCR negativa de 48 hores abans.

Els responsables de la cita musical afegeixen que, una vegada dins del recinte, el públic "podrà gaudir dempeus sempre que es porte posada la mascareta, a excepció de quan se'n vaja a consumir". A més, es posarà a la disposició dels espectadors gel hidroalcòholic.

Precisament aquest divendres, la Conselleria de Sanitat ha publicat el protocol sanitari en la celebració d'esdeveniments ifestivals musicals a l'aire lliure.

Ací es contempla, entre altres qüestions, que els festivals de música que exigisquen el certificat covid per a l'accés tindran llibertat de moviment en les instal·lacions, per al consum d'aliments i begudes i per al ball, encara que s'haurà de mantindre la distància de seguretat interpersonal i la mascareta excepte en el moment del consum.