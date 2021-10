Los Premios Inspirational revelan sus ganadores tras el broche final de la gala de entrega en Madrid

IAB Spain, la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España, ha dado a conocer los ganadores de los Premios Inspirational 2021, que reconocen aquellas campañas, proyectos y empresas más inspiradoras para el sector de la comunicación y publicidad en entornos digitales.

La Gala de Entrega de los Premios Inspirational se ha celebrado de manera presencial en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y se ha podido seguir en streaming a través del canal de YouTube de IAB Spain.

Esta jornada ha supuesto el broche final a Inspirational’21 tras celebrar durante cuatro días un ciclo de ponencias online en las que 1.600 asistentes se han abierto a nuevos conocimientos mediante el aprendizaje, la reinvención y la innovación de la mano de 80 expertos de grandes compañías referentes como Netflix, Twitch, Hyperloop, Google, Facebook, Accenture, Xandr Bteam Pictures, Microsoft, Keres Sports, BBVA, Correos, Leroy Merlin, Filmin, entre otras.

Ganadores de los Premios Inspirational

- Agencia del Año: FCB&FiRe.

- Gran Premio Inspirational: ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix&PlayStation.

- Anunciante del Año: Netflix.

Activaciones Transmedia

Bronce:

- ‘Footballcan 2041’ de Arena Media & Havas & TBS para Santander.

- ‘Fiestas de Pueblo’ de Media.Monks para Spotify.

Plata:

- ‘Cambios. Ser quien quieres ser’ de Jesús Revuelta para Wallapop.

- ‘Vuelve L'Alqueria Blanca:Dime’ de FLUOR Lifestyle para À Punt Media.

Branded Content

Bronce:

- ‘Footballcan 2041’ de Arena Media & Havas & TBS para Santander.

- ‘Vecinooo’ de Casanova para Xiaomi.

- ‘La Última Chica del Cable’ de DoubleYou para Netflix.

Plata:

- ‘Cambios. Ser quien quieres ser.’ de Jesús Revuelta para Wallapop.

Oro:

- ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix & PlayStation.

Campañas Digitales

Bronce:

- ‘Los más despiertos’ de Arena Media para Grupo Alsea

Plata:

- ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix&PlayStation.

- ‘La Gurú del Catálogo’ de Good Rebels para Ikea.

- ‘Cambios. Ser quien quieres ser.’ de Jesús Revuelta para Wallapop

Compromiso Social Corporativo Planet

Bronce:

- ‘La Última Pajita’ de LLYC para McDonald's España.

- ‘Fechas con sentido: mira, huele, prueba’ de Too Good To Go Spain para Too Good To Go Spain.

Plata:

- ‘A4 Chicken’ de Darwin Social Noise & Arena Media para Igualdad Animal.

Oro:

- ‘Envíos Responsables’ de Arena Media & Mono Madrid para Correos

Digital Craft.

Bronce:

- ‘Volkswagen LCV #TheOriginalFest’ de PHD Media & Ogilvy para Volkswagen Group España.

Plata:

- ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix & PlayStation.

Oro:

- ‘Street It All’ de Ogilvy para Zalando.

Estrategia de influencia

Bronce:

- ‘El Selu y Pepephone: una combinación inimitable’ de HMG (Miogroup) para Pepephone.

Plata:

- ‘La Gurú del Catálogo’ de Good Rebels para Ikea.

Oro:

- ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix&PlayStation.

Gaming

Bronce:

- ‘Nike #StickerBallChallenge’ de DoubleYou para Nike.

Plata:

- ‘La Caza. Tramuntana. El Audiojuego’ de El Cañonazo Transmedia para RTVE

Mejor Uso de la Data.

Bronce:

- ‘Suscripciones Patrocinadas’ de MyDataMood para Unidad Editorial.

- ‘Data Integrada en la Estrategia Digital’ de Mindshare Spain para BBVA, Mindshare y Telefónica.

Plata:

- ‘Mercado de Valores Humanos’ de Findasense para Bankia.

Producción Audiovisual Digital

Bronce:

- ‘Héroes de Hoy Part 2. Intolerace is still there’ de DDB España para Plataforma Héroes de Hoy (LaLiga, Iberia, Bankia, Telepizza, EDP, Baviera).

Plata:

- ‘Unboxing Ibai’ de FCB&FiRe para Netflix&PlayStation.

- ‘FOOTBALLCAN 2041’ de Arena Media & Havas & TBS para Santander.

Oro:

- ‘Lola’ de Ogilvy para Heineken España.

Responsabilidad Social Corporativa People

Bronce:

- ‘Orgullo por lo Nuestro’ de Arena Media & Contrapunto para Correos

‘AUDI. #ElPilotoEsElla’ de PHD Media & DDB para Volkswagen Group España Distribución.

Plata:

- ‘La Cuna Con Pantallas’ de LLYC para Multiópticas.

Oro:

- ‘Big Good’ de TBWA España para McDonald´s.

- ‘Cambios. Ser quien quieres ser’ de Jesús Revuelta para Wallapop.

Jóvenes Talentos Digitales

Bronce:

- ‘Hagamos que todos salgan bien’ de Borja Fernández & Renata Dunkel de Miami Ad School Madrid.

Plata:

- ‘No más colas en supermercados’ de Carles García & José Luis Roglá de Complot Escuela de Creatividad.

Oro:

- ‘Machas del hambre’ de Marta Sutil & Samuel Rico de la Universidad de Alicante.

Como afirma Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain: “Desde IAB Spain agradecemos al Grupo de Trabajo de Inspirational’21, presidido por David Pueyo, al Jurado Online y al Gran Jurado, presidido por Eva Santos Bouzas, su gran implicación y esfuerzo; a todos los ponentes la gran calidad de sus intervenciones y, por supuesto, a los patrocinadores, colaboradores y media partners el apoyo que han brindado a esta edición”.