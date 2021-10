El PP demana a la FVMP un "pla antifrau" perquè els ajuntaments opten als fons europeus

En un comunicat, el portaveu del PP en la federació, Juan Francisco Pérez Llorca, recorda que aquest pla és una exigència que arreplega l'orde publicat pel Ministeri d'Hisenda el 30 de setembre, que dóna 90 dies de termini perquè els ajuntaments disposen d'ell com a "requisit indispensable" per a accedir a aquestes ajudes.

Açò suposa una novetat respecte a altres convocatòries anteriors que no exigien l'elaboració del "pla antifrau", per la qual cosa al seu juí suposa un nou repte i una nova càrrega per a les administracions públiques, especialment les locals, que compten amb menys mitjans que altres administracions superiors.

Per açò, el PP creu que la FVMP ha de col·laborar amb les entitats locals per a facilitar l'accés a aquestes ajudes. Els ajuntaments, en la seua opinió, necessiten que la federació al costat d'altres administracions elabore un model tipus del pla, "una necessitat que han traslladat molts alcaldes i fins i tot diferents habilitats nacionals", amb l'objectiu d'homogeneïtzar-ho per a facilitar la seua avaluació com indica l'orde ministerial.

Així anima a les entitats locals a presentar-se a les ajudes europees, perquè "ningú com els ajuntaments coneixen tan bé els problemes reals de les persones i dels sectors que tan malament ho han passat i ho estan passant a causa de la crisi provocada per la COVID-19".