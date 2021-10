Una "marea" de miles de personas desborda Murcia para elevar a administraciones el "grito" de peces muertos en Mar Menor

EDU BOTELLA

La protesta ha arrancado a las 20.00 horas, simultáneamente, en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia -a ritmo de música emitida por megafonía- y en la del Gobierno regional -a ritmo de batucada-. A continuación, han confluido en la Avenida de la Constitución y han avanzado conjuntamente hacía la Plaza Circular, donde han girado hacia Ronda de Levante.

Cuando la cabeza de la manifestación había llegado a la plaza Circular, los organizadores han señalado que todavía seguía "inundada" la Gran Vía, por lo que han elevado sus cálculos de asistencia hasta las 45.000 personas que han recorrido las calles al grito "de norte a sur, de este a oeste: el Mar Menor cueste lo que cueste". Finalmente, la manifestación ha concluido en la sede de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

"HACER ESCUCHAR EL GRITO DEL MAR MENOR"

El director de ANSE, Pedro García, ha mostrado su esperanza en que "el grito del Mar Menor se oiga también mucho en la ciudad de Murcia, como se escuchó en 2019 en Cartagena" y que "el grito de este verano, de tantos animales muertos, termine llegando donde tiene que llegar". A su juicio, "tiene que llegar fundamentalmente a los responsables que, hasta ahora, han mirado para otro lado" para conseguir, al final, "medidas efectivas lo más pronto posible".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, ha señalado que la medida propuesta por el Gobierno regional de abrir las golas "se ha descartado por los científicos desde el principio" y actuar solo al final de la rambla del Albujón "tampoco es la solución". A su juicio, "hay que actuar en el origen de los nutrientes que acaban provocando el problema de eutrofización". Además, apuesta por tomar medidas en el resto de sectores pero cree que, si no se resuelve el problema de eutrofización, "al final no tendremos un Mar Menor que salvar porque es lo que está matando rápido al ecosistema".

La portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, Ada García, ha explicado que llevan recogidas, 400.000 de las 500.000 firmas necesarias para recogerlas. "Somos optimistas y, en estas últimas dos semanas, esperamos recoger las que nos faltan", según García, quien recuerda que el plazo expira el 28 de octubre.

Por su parte, la portavoz del colectivo SOS Mar Menor, Isabel Martínez, ha señalado que "la propuesta se debe a la "desidia a la hora de solucionar el problema del Mar Menor", que "ya se empezó a denunciar hace 20 años". Los problemas "realmente graves" aparecieron a partir de 2016 y lamenta que, en estos cinco años, "han ocurridos cada vez más graves pero absolutamente nadie ha movido un dedo para arreglarlo".

El químico y portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha esperado que la manifestación sirva para que se den "soluciones inmediatas" al Mar Menor. "Estamos esperando que, de una vez por todas, en la Comunidad Autónoma de Murcia se pongan a trabajar en buscar soluciones reales para la contaminación del Mar Menor, cosa que no han hecho todavía", ha señalado.

ERREJÓN: "GOBIERNOS TIENEN QUE DEJAR DE PASARSE LA PATAT CALIENTE"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho estar en Murcia en una manifestación que no constituye una movilización "de partidos políticos, sino ciudadana, de organizaciones ecologista y entidades cívicas" a la que su partido se suma y apoya. "Lo que hay hoy aquí, es un verdadero clamor y marea ciudadana que debe ser escuchada en el Gobierno de la Región de Murcia y en el Gobierno de España", ha añadido.

Ha lamentado que lo que está sucediendo en el Mar Menor es, "básicamente, un ecocidio resultado de décadas de agronegocio descontrolado, de urbanismo irresponsable y de negligencia por parte de los gobiernos". Frente a ello, considera "imprescindible" que los gobiernos "dejen de pasarse la patata caliente". Ha señalado que el Gobierno regional "tenía que haber hecho algo hace mucho tiempo y no hace nada, pero si la Comunidad no hace nada, el Gobierno de España no puede seguir lavándose las manos".

Al ser preguntado por si podría tener suficientes para cambiar esta situación en caso de unir fuerzas con la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Errejón ha recordado que "estamos en vísperas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado" y ha dicho de forma clara que su prioridad es que "el Gobierno gobierne y lo haga bien". "No podemos vivir permanentemente en campaña electoral: hay tiempo para la campaña y tiempo para gobernar; y ahora estamos en tiempo para gobernar", según Errejón.

Por su parte, el coordinador de Más Región, Óscar Urralburu, ha señalado su presencia en la manifestación para apoyar a la ciudadanía que "viene a decir alto y claro al Gobierno de la Región y también al Gobierno de España que ya está bien; que no podemos seguir soportando que el PP y también el PSOE se estén echando la pelota permanentemente unos a otros".

EL PSRM CLAMA CONTRA LA "INACCIÓN" DEL GOBIERNO REGIONAL

El secretario del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que ha tomado la salida desde la sede del Gobierno regional tras una pancarta en la que se podía leer 'El Mar Menor no se calla', ha señalado que los socialistas de la Región llevan más de 20 años "denunciando la inacción, reclamando leyes de protección del Mar Menor y, sobre todo, reclamando acción y voluntad política por el principal competente del desastre ambiental en la Región, que es el Gobierno autonómico".

Ha señalado que el actual presidente murciano, Fernando López Miras, "lleva más de cuatro años en el Gobierno sin querer abordar con valentía el cumplimiento de las leyes que se aprobaron en 2017, 2018, 2010 y 2020". Ha apelado a la Ley de Protección del Mar Menor que "sigue sin cumplirse", para que la ciudadanía vea que, "con valentía", el Mar Menor puede pasar en unos años de "ser una amenaza a una oportunidad de futuro para todos".

Junto a Conesa, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha lamentado que "se está cometiendo un crimen que tiene unos culpables que se llama PP, que lleva muchos años gobernando en esta Región".

PODEMOS: EL GOBIERNO REGIONAL NO PUEDE CONTINUAR SORDO

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha considerado que el Gobierno regional "no puede continuar sordo ante lo que es un consenso social clamoroso". Ha advertido que el "grito unánime de toda la sociedad" para salvar el Mar Menor "se tiene que escuchar y hacer retumbar el Palacio de San Esteban", pero también "lo tienen que escuchar los señores de las multinacionales del agronegocio e incluso más allá de nuestras fronteras", ya que "tiene que llegar a unas instituciones europeas".

A la manifestación también ha asistido el portavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, quien ha recordado que el problema del Mar menor "no es sólo de la Región de Murcia, sino del conjunto del país". Fernández ha considerado que la mayor laguna salada de Europa "agoniza como consecuencia de los vertidos del agronegocio y de una especulación inmobiliaria salvaje" que además "cuenta con la complicidad y la connivencia del Gobierno de López Miras".