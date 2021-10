Díaz, "satisfeta" amb la Llei d'Habitatge, acusa a Casado de no conéixer la realitat d'Espanya

En roda de premsa en el Fòrum del Mediterrani Occidental '5+5', Díaz ha destacat la Llei d'Habitatge com a "element central" dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022 aprovats aquest dijous pel Consell de Ministres i ha descartat les crítiques de Casado, qui va anunciar que el seu partit la portaria al Tribunal Constitucional.

"Hui tenim una llei ponderada que facilitarà l'accés dels més vulnerables a l'habitatge, una llei que ha trobat un equilibri i de la qual crec que ens podem sentir satisfets", ha asseverat sobre la negociació entre PSOE i Unides Podem.

Per contra, Díaz ha carregat contra Casado afirmant que "l'única cosa que demostra és que desconeix completament el mercat laboral i l'estructura salarial a Espanya" amb les seues crítiques d'"intervencionisme suïcida" en la llei.

Després d'acusar-li d'oposar-se a la pujada del salari mínim i a "totes les polítiques que milloren la vida dels joves i de les persones més necessitades", li ha recordat que una persona que cobra mil euros no és capaç d'accedir a una vivenda digna en ciutats com Madrid, València, Sevilla, Barcelona o Vigo.

"ESTÀ EN LA DESTRUCCIÓ"

"El pitjor que li pot passar a un dirigent és no conéixer la realitat del seu país", ha sentenciat, convidant-li a sumar-se "a la majoria social i abandonar el marge" perquè creu que està en la política del no i de la "destrucció".

Així ha rebutjat els anuncis que va fer el cap dels 'populars' al tancament de la Convenció del PP a València de "la destrucció de l'Estat del Benestar i de derogar totes les lleis que situen Espanya en els nivells de països europeus".

Totes aquestes afirmacions, per a Díaz, indiquen que Casado està en "un partit en la marginalitat". "Espanya és d'una altra manera, i hauria de saber que un jove amb treball no és capaç d'emancipar-se, que el 55% no poden malgrat tindre un lloc de treball", ha assenyalat.