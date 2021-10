Antonio Banderas, en 'El Hormiguero': "Me han llegado a confundir con Lorenzo Lamas"

El hormiguero recibió este miércoles a dos invitados, Antonio Banderas y Manuel Bandera, que acudieron al plató del programa de Antena 3 para presentar A Chorus Line, el musical que dirigen y protagonizan, respectivamente, y que se estrenará en el teatro Calderón de Madrid el próximo sábado.

Este sábado se estrena @AChorusLineEs en el @TeatroCalderonM de Madrid. Un musical protagonizado por Manuel Banderas y dirigido por @antoniobanderas #BanderasEH pic.twitter.com/o59nbQtmWo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 6, 2021

"La idea es ir a Nueva York, al lugar donde se estrenó en 1975 esta función, que fue el Public Theater", explicó Banderas. "Lo que llega a Madrid llega con muchísimo músculo, es gente muy meticulosa, muy profesional. El mundo del musical no tiene el reconocimiento que se merece y, sin embargo, es gente muy preparada e hicimos pruebas a 1.800 personas", añadió el actor.

Uno de los que vivió ese casting fue Bandera, que interpreta el papel de Zach: "En esta función contamos justo eso, una audición en la que cada uno tiene sus problemas, sus dificultades... Esto se puede extrapolar a varios aspectos de la vida, un deportista que quiere entrar a un equipo, etc", aseguró el invitado.

"Y después está el momento en que lo has conseguido y no sabes si lo podrás mantener", señaló Pablo Motos. "Hay una parte en el espectáculo en el que se habla también de eso. Tuvimos una experiencia con uno de los bailarines que se lesionó y tardó prácticamente un año en recuperar la forma. Es muy sacrificado", explicó Banderas.

Antonio Banderas y Manuel Bandera, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

El valenciano comentó que a Bandera le suelen confundir con Banderas: "Me empezaron a llamar Antonio, me ponían la S casi siempre en el apellido, hasta a mi hijo se lo hacen en el colegio. Ya atiendo cuando me dicen Antonio por la calle".

Entonces Banderas comentó entre risas que "a mí me han llegado a confundir con Lorenzo Lamas. Una vez me pasó en un taxi en Nueva York, que incluso me pidieron un autógrafo y lo firmé como si fuera él".

El presentador también destacó la presencia del malagueño en la próxima entrega de la saga de Indiana Jones y quiso saber la diferencia entre esa gran producción y una más normal: "He llegado a rodar películas en cuatro semanas y esta lleva rodándose desde junio", respondió Banderas.

"El despliegue es enorme, son producciones que tienen hasta cinco unidades trabajando a la vez, pero también es más impersonal, son películas masivas. Yo prefiero películas más pequeñitas donde conoces a todo el mundo", afirmó.