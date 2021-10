La Junta pide por unanimidad la revocación de la Medalla del Mérito al Trabajo a Fernández Villa

La propuesta de Ciudadanos, que no aceptó una enmienda de Vox, contó con el apoyo de todas las formaciones aunque la actual normativa no regula la retirada o revocación de este tipo de distinciones.

De hecho, el diputado del PSOE René Suárez ha comentado que el Gobierno de España tiene en trámite de audiencia pública hasta el 11 de octubre el nuevo Real Decreto que aprueba el reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo, que sí regula "expresamente" esos supuestos.

Con todo, el parlamentario del PSOE confirmó el voto favorable de su partido, añadiendo que la iniciativa "se queda corta" al hablar "de valores, de ejemplaridad, de dignidad democrática". "Se podría decir más alto pero no más claro", apuntilló, señalando que su respaldo a la retirada es "tan claro y contundente como actuó la FSA-PSOE desde el primer minuto" en que se conoció el acogimiento de José Ángel Fernández Villa "a la amnistía fiscal en octubre de 2014".

El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul fue el encargado de defender la iniciativa haciendo referencia a la película 'La ley del silencio', para señalar que Villa representó durante años "el caudillismo", lamentando ausencias en la bancada del Gobierno durante su intervención.

Al respecto, espera que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, "sienta la misma absoluta vergüenza" de que Villa siga ostentando la medalla, tras ser condenado por apropiación indebida de 430.000 euros y con una investigación pendiente por 1,2 millones, "que la que siente por las puertas giratorias", como indicó con motivo del fichaje de Antonio Miguel Carmona por Iberdrola.

"Proponemos la nulidad de pleno derecho de esa concesión", dijo Fanjul, confiando en que "algún partido encuentre su redención a años de complicidad con esa ley del silencio".

Desde Vox, su portavoz Ignacio Blanco incidió en la "herencia corrupta" de Villa y señaló que tiene que haber "un castigo social", por lo que confirmó su respaldo a la iniciativa de Ciudadanos aunque sea "un imposible" porque la retirada no esté contemplada en la normativa y no acepten su enmienda.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, señaló la trayectoria sindical y política de Villa hasta que comenzó a investigarse un posible delito de apropiación indebida. "Créanme de verdad, que estas cuestiones me suenan", dijo Pumares en varias ocasiones en alusión al procedimiento judicial entre la actual dirección de Foro y el expresidente del Principado y fundador del partido, Francisco Álvarez-Cascos.

Para Adrián Pumares, los hechos delictivos por los que ha sido condenado Villa invalidan el reconocimiento por lo que confirmó el apoyo de su partido a la proposición.

Desde IU, la portavoz Ángela Vallina ha calificado de "lamentable e indignante" el comportamiento de Villa, que generó un "desgarro moral" entre las mujeres y los hombres de la izquierda Asturias. "Incluso entre los que siempre recelamos de su poder e influencia", añadió, asegurando que Villa "traicionó cuanto representaba", por lo que confirmó el respaldo de su formación a la proposición, que entiende como "un voto a favor de la UGT como sindicato esencial en la historia del movimiento obrero de Asturias y de todo el país, y que junto con CCOO está llamado a protagonizar en el futuro momentos imprescindibles para el progreso de los trabajadores y las trabajadoras".

Rafael Palacios (Podemos) rechazó "sin paliativos" la "impunidad" de la que gozó Villa para utilizarla "en beneficio propio" durante años. No obstante, remarcó que "alrededor de él hay mucha gente que se benefició durante años no solo en su sindicato o en el partido en el que militaba, sino también en otros partidos políticos y en otras administraciones e instituciones". "Aunque no se pueda retirar esa medalla, por lo menos vamos a pedir que se retire como rechazo simbólico", dijo respecto al apoyo de su grupo a la iniciativa.

Además, la diputada del PP Gloria García señaló que su grupo vota sí a la retirada de la medalla a Villa "por corrupción, por engaño, por manipulación a los mineros, por traicionar a tanta gente". "Ese fue Villa, uno de los suyos", concluyó dirigiéndose a la bancada socialista de la Cámara.