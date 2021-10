Juergas sin límite en apartamentos turísticos de Barcelona: "Son peleas, son gritos, los vecinos no pueden descansar"

Los vecinos de Sant Adrià de Besòs, un municipio situado al lado de Barcelona, llevan meses sufriendo las fiestas de los inquilinos de un bloque con 22 pisos turísticos, que, denuncian, les están haciendo la vida imposible.

Los gritos y la música a todo volumen no dejan descansar a los vecinos, que, además, tienen que soportar otras molestias que generan las borracheras de quienes alquilan esas viviendas. Y es que, durante las juergas repletas de excesos, ha llegado a haber incluso agresiones.

"Se estaban incluso pegando entre ellos. Ha venido la policía, les han advertido y siguen de fiesta", denuncia uno de los vecinos. "Me han tirado botellas, ceniceros, cubos de basura...", lamenta otra ciudadana que vive cerca de la zona.

Ante esta situación, los vecinos llevan semanas protestando en las calles. "Son peleas, son gritos, no podemos descansar", señala una de ellas. Con esta acción exigen al ayuntamiento que les retiren las licencias a estos pisos turísticos. Sin embargo, no es algo fácil porque, para poder retirarlas, deben acumular tres sanciones de faltas muy graves y estas sanciones acaban siendo para los inquilinos y no para el propietario.