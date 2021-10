El PP de Asturias afirma que la oficialidad generó en varias regiones una "separación de la sociedad irreversible"

Así lo ha indicado Gázquez, que este martes ha ofrecido en Oviedo una rueda de prensa junto al secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, para hacer balance de la Convención Nacional del Partido Popular.

En ese sentido, la diputada ha explicado que "Asturias no merece aislamientos lingüísticos ni geográficos". "Defendemos el 'bable' y la 'fala' absolutamente, pero creemos en la unidad de Asturias y la oficialidad no deja de ser una imposición", ha indicado, para señalar que esto supondrá una "división" dentro una "sociedad unidad" como a su juicio es la asturiana.

"Tenemos la experiencia en otras regiones, que cualquier separación lingüística lleva a la separación de la sociedad, en algunos casos irreversibles", ha indicado, para recordar, en todo caso, que el PP ha sido "el único partido" que legisló a favor del asturiano, con la aprobación de la Ley de Uso de 1998.

"Nosotros no hemos cambiado, ha cambiado el PSOE, pero no sus votantes, que quieren que se proteja la riqueza del 'bable' y la 'fala', porque es patrimonio asturiano", ha afirmado Gázquez, que con todo ha insistido que otro marco legal para las lenguas propias "llevaría a perder nuestra riqueza en temas absolutamente baldíos, que no valen para nada".

Por su parte, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha indicado que su partido "siempre ha estado en no tolerar la división social por ninguna política lingüística". "Ninguna vale lo suficiente para dividir a los españoles y a los asturianos, no nos van a encontrar ahí", ha sentenciado.