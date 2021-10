Rifirrafe entre PP y PSOE en Espartinas al no ser permitida la participación telemática a una edil accidentada

La edil popular asegura no obstante que ella es "la única" que podría participar en dicha comisión, pero fruto de un esguince por una caída en la calle está "con una férula y con la movilidad reducida", tras lo cual ha criticado que se le haya denegado la participación telemática en la sesión. "Es una situación lamentable porque me obliga a asistir en las circunstancias en las que me encuentro", ha afeado a la alcaldesa, alegando que acudirá "como pueda" a la comisión informativa pese a su "indignación" por la respuesta del Ayuntamiento.

Por ello, ha pedido que la alcaldesa "tenga la decencia" de celebrar la cita en una sala de la planta baja del Consistorio y no en el salón de plenos.

La alcaldesa, de su lado, ha expuesto que "la solicitud de asistencia telemática a los órganos de Gobierno sólo es válida por causas derivadas de la pandemia", señalando que el PP cuenta con "otros tres concejales" para participar en la comisión.

"Respecto a que la sesión se celebre en una sala de la planta baja -apunta la alcaldesa-, que no se preocupe, que, como ella debe saber porque lleva más de una década instalado, puede coger el ascensor para acceder a la planta alta del edificio consistorial".