Deu periodistes reivindiquen el paper de la dona en la Guerra Civil i la postguerra amb 'Nietas de la Memoria'

Després de diversos ajornaments, la presentació s'ha celebrat aquest dimarts en el Pati dels Scala de la Diputació de València, ja que el llibre compta amb el suport de l'àrea provincial d'Igualtat. La idea és presentar a tota una generació de dones a través de les històries de les seues avantpassades, explica la corporació.

Les autores arrepleguen d'altres relats en els quals narren l'experiència personal de les seues àvies. Es tracta de deu històries commovedores, plenes d'emotivitat i no exemptes de por, temor i crueltat, el denominador comú de la qual és haver caigut en l'oblit.

Les vivències particulars d'Isabel, Juana, Coronada, Juliana, María, Angelines, Luz, Lola, Benita, Vicenta o María Cristina conformen un mosaic que uneix experiències de llocs diversos del territori, de diferents orígens, ideologies i classes socials, en el qual molts lectors podran veure reflectides a les seues pròpies àvies.

Per a conéixer el germen del llibre cal remuntar-se al 8 de Març de 2018, quan es va crear el col·lectiu 'Las Periodistas Paramos', un grup de periodistes feministes que, a més d'eixir al carrer per a exigir igualtat, van començar a donar-li tornades a la idea de portar al present des del passat les històries de les seues àvies.

Isabel Donet, Carolina Pecharromán, Carmen Freixa, Concha San Francisco, Cristina Prieto, Isa Gaspar, María Grijelmo, Marian Álvarez, Noemí Sant Joan i Sara Plaza s'han encarregat de fer aquest exercici de memòria històrica i traure de l'anonimat les històries de les dones que els van precedir, plasmades en un llibre publicat per l'editorial Bala Perdida.

DERROCAR ELS MURS DEL SILENCI

"L'esperit del llibre és derrocar els murs del silenci, uns murs que han invisibilitzat durant dècades a tota una generació de dones que ho van ser tot per a les seues famílies, però que al seu torn no van significar gens per al règim d'aquell moment", ha afirmat Isabel Donet com coautora del llibre.

Es tracta de dones "silenciades" pel fet de ser dones, malgrat d'haver sigut vitals per a la supervivència de les seues famílies, ha resumit la diputada d'Igualtat, Eli García. I és que "malgat d'haver sigut sempre menystingudes en els relats oficials, aquestes dones van ser les que van sembrar els assoliments aconseguits en la societat actual", ha reivindicat el president de la Diputació, Toni Gaspar: "Si tenim el que tenim és per allò que elles van fer".