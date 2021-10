Els Max valencians aposten per descentralitzar la cultura i celebrar el retorn del públic: "Ens donen la vida"

'La mort i la donzella' -una producció de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) dirigida i coreografiada per Asun Noales- era la gran esperança valenciana en la gala celebrada anit a Bilbao i va triomfar en portar-se tres dels quatre premis als què optava: millor espectacle, millor coreografia i millor disseny d'il·luminació, per a Juanjo Llorens.

Asun Noales ha expressat a Europa Press la seua satisfacció per aquest reconeixement, que "suposa un gran impuls a un espectacle i la possibilitat de donar-li una projecció més àmplia perquè no es quede només a la Comunitat".

En aquest sentit, ha subratllat que en aquesta autonomia hi ha "molt talent" per a la dansa, però ha d'haver-hi també "una aposta clara per a dignificar" aquesta disciplina. "La dansa és un llenguatge universal, no necessita traducció, i necessitem que s'internacionalitze, projectar-nos cap a fora i no ser tan localistes".

Així mateix, la coreògrafa ha advocat per impulsar la descentralització de la cultura per a dur a terme projectes fora dels nuclis de Madrid i Barcelona i, dins de la pròpia Comunitat Valenciana, no només a la capital. En aquest punt, ha agraït a l'IVC i a l'Ajuntament d'Elx la col·laboració perquè 'La mort i la donzella' s'haja gestat i realitzat en la població alacantina.

D'altra banda, l'artista s'ha mostrat molt il·lusionada davant la representació del muntatge en el Teatre Principal de València del 6 al 10 d'octubre, aquesta vegada amb més públic. "Durant la pandèmia hem viscut moments delicats i a la Comunitat Valenciana hem d'agrair que s'haja tingut la sensibilitat de mantindre els teatres oberts quan ha sigut possible". "El públic també és autor de la peça; si no la comparteix, el teu treball no té sentit", ha postil·lat.

En aquesta idea ha abundat Tonet Ferrer, autor i director de 'La vida empieza hoy', Premi del Públic. Per al valencià es tracta d'un guardó "superespecial", ja que la seua tasca es desenvolupa fonamentalment en l'audiovisual.

"I, a més, ens ho ha donat el públic. Treballem per a ells, en una època com l'actual els hem trobat molt a faltar. Ens han salvat la vida. Anàvem a estrenar el 27 de març de 20202 i quan tot estava llest la pandèmia ens va partir per la meitat. A més, ens retroalimentem perquè és cert que durant el confinament la cultura ha servit a la gent per a desaparéixer del món durant dos hores", ha manifestat en declaracions a Europa Press.

CURAR FERIDES

'La vida empieza hoy' va nàixer de la necessitat de curar ferides, les Tonet Ferrer després de la defunció de la seua mare. Aquest exercici s'acompanya de cançons recognoscibles, "que formen part de la banda sonora de cadascun de nosaltres", i que l'autor creu que ajuden a connectar.

Ha coincidit amb Noales en la conveniència de "descentralitzar" la producció cultural. "És bo i interessant que no se centralitze tot i no es pense que únicament en les grans ciutats hi ha talent. És el moment d'obrir-se i estar receptius", ha conclòs.

També la secretària autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit, ha celebrat la victòria amb accent valencià en els Premis Max i ha assegurat haver estat "sempre molt convençuda que el sector de les arts escèniques valencià és molt potent". "A voltes estenem a pensar que les bones coses tenen uns centres que són Madrid i Barcelona, i des d'ací des d'el País Valencià, es fan grans coses", ha defès.

Així, en declaracions als mitjans prèvies a la presentació de la nova edició de 'Sonora' a l'edifici Rialto, Tamarit destacat la tasca de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), encarregat de la producció de la guardonada 'La mort i la donzella', que "ha demostrat que podem estar a l'altura".

'La mort i la donzella' va ser l'única obra valenciana entre els finalistes de la gala, una dada que ha lamentat Tamarit. "Jo només tinc una 'espineta' i és que, de totes les coses que s'han fet d'arts escèniques ací en el País Valencià, només estiguera finalista 'La mort i la donzella'", ha continuat.

En aquest sentit, ha reiterat el reconeixement a "allò que es fa ací". "En aquest cas, simbolitzat damunt per un espectacle de dansa, que no és qualsevol cosa", ha expressat Tamarit, qui ha assegurat que "estem apostant molt en eixe sentit".