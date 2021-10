USO dice que la contratación "sigue creando empleo temporal y parcial" con un paro "aún por encima del precovid"

La tendencia en La Rioja no es distinta, el paro ha bajado en el mes de septiembre en 1.424 personas respecto al mes anterior y se han realizado 20.813 contratos. Un dato muy positivo si no se analiza en profundidad, y responden al mismo análisis que los datos en clave nacional.

"Es normal que, al finalizar un verano en el cual el turismo no ha estado al cien por cien, no se registre la tradicional subida de parados de quienes cierran la temporada, pues esa temporada no ha sido habitual. Esos parados hay que buscarlos en los más de 200.000 que siguen en ERTE y que apenas han podido trabajar en meses", analiza Luis M. Miguel, secretario general de USO La Rioja.

Además, el secretario de USO incide en que la salida del paro se produce "siguiendo los viejos patrones de temporalidad no justificada y parcialidad. Del total de contratos suscritos en septiembre en La Rioja, sólo el 5% fueron indefinidos, con un 55% de ellos inicialmente indefinidos y el resto, conversiones. Casi todas esas conversiones proceden de contratos que, en su mayoría, no deberían ser temporales, como los de obra y servicio o circunstancias de la producción, que enmascaran una necesidad estructural. Tras estas conversiones, suele haber una denuncia de Inspección y no un cambio real de mentalidad. El contrato base debe ser el indefinido, con una justificación real de un contrato temporal".

Un contrato temporal sirve para salir del paro, pero no se está creando un puesto de trabajo. Porque, además, más de un tercio de los contratos temporales padecen la doble precariedad de ser, además, de jornada parcial", apunta el secretario general de USO La Rioja .

"El Gobierno sigue la senda de anteriores ejecutivos: tratar de maquillar la estadística global con empleo precario y a granel. Seguimos con un número de contrataciones estratosférico con respecto a los países de la UE, de mucha peor calidad para poder destruirlas al poco tiempo. Y, aun así, nuestras tasas de paro y de desempleo juvenil son vergonzosas. Algunos no deberían alegrarse de construir un futuro laboral de cartón. Sin grandes reformas, será cuestión de tiempo que un poco de aire lo vuelva a tirar todo abajo", concluye Luis M. Miguel.