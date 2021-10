Neutralitzen una fuita de gas en unes obres prop d'un institut de L'Eliana

La intervenció s'ha iniciat sobre les 13.20 hores a l'avinguda Camp de Túria, que ha sigut tancada al trànsit en el sentit d'entrada a L'Eliana després de detectar-se la fuita, informa el 112.

Sobre les tres de la vesprada, tots els estudiants han eixit de l'institut i ja no queda ningú confinat, amb la participació de la Policia Local de L'Eliana en el dispositiu.

Com la fuita s'havia produït al costat de llocs sensibles com a centres educatius i una carretera, els bombers han vigilat amb explosímetres per a evitar que s'originara un incendi, segons el Consorci Provincial de Bombers.

També s'ha establit una zona limitada al trànsit i a les persones d'uns 1.000-1.500 metres quadrats, mentre l'empresa subministradora ha tallat el pas del gas. Finalment, la fuita ha quedat neutralitzada a dos quarts de cinc de la vesprada.