Obert el termini per a sol·licitar ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre a València

L'objectiu de les subvencions és ajudar, de manera immediata i directa, al teixit esportiu i associatiu de la ciutat davant les conseqüències derivades de la covid-19. Segons ha indicat l'Ajuntament en un comunicat, s'afavoreix, així, l'impacte positiu de l'esport sobre la salut, l'activitat física i l'ocupació.

La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha explicat que "enguany s'ha incrementat l'import de la subvenció respecte l'any passat i també es destinarà una part als esdeveniments esportius". "Sabem que han sigut uns mesos difícils i que aquesta convocatòria de subvencions ajudarà a tot el teixit esportiu de la ciutat a eixir de la crisi que ha provocat la covid-19. Des de l'Ajuntament donem suport als clubs de la ciutat perquè estan fent un treball molt important perquè xiquets, xiquetes i joves puguen continuar practicant esport", ha afegit Bernabé.

El tràmit ha de realitzar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València i es presentarà una única sol·licitud per cada línia de subvenció.

La quantia econòmica destinada a l'esport de la ciutat es troba dividida en dos grans línies: la d'activitats i projectes esportius federats, que compta amb una dotació econòmica de 1.230.000 euros; i la d'esdeveniments esportius celebrats durant 2021, que té una disposició de 200.000 euros.

La primera línia, la de major quantitat econòmica consignada, està dirigida activitats i projectes esportius federats durant la temporada 2020-2021, que s'hagen vist afectats per la paralització o restriccions amb motiu de la crisi sanitària originada pel SARS-CoV-2.

En línia de continuïtat de la convocatòria anterior, i en atenció a l'excepcionalitat de la present convocatòria, no serà subvencionable, per excedir la finalitat específica de l'objecte de suport al teixit associatiu de les entitats esportives, els projectes esportius no federats o que no pertanyen a cap àmbit competitiu de la ciutat de València, els projectes corresponents al programa d'Escoles Esportives Municipals, els programes esportius pertanyents a universitats públiques o privades, els programes esportius desenvolupats per federacions esportives (a excepció de la realització d'esdeveniments) i les societats anònimes esportives.

Quant a la línia destinada a esdeveniments esportius celebrats durant 2021, s'han contemplat tres subcategories subvencionables: esdeveniment especial, esdeveniment popular i esdeveniment rellevant. Les federacions esportives poden sol·licitar l'ajuda fins dos esdeveniments diferents, mentre que les entitats només podran fer-ho per a un esdeveniment.