Sanidad detecta "disfunciones aisladas" en el primer día de atención presencial en centros de salud

Tras las primeras horas, Sanidad asegura que predomina la normalidad salvo algunas incidencias en puntos "muy concretos" de la red, ambulatorios que pueden necesitar una adaptación más progresiva, por lo que "se está interviniendo y se irán subsanando a lo largo de los próximos días", garantizan fuentes del departamento de Ana Barceló.

Desde este lunes, los pacientes pueden solicitar cita presencial en todos los centros de salud y con todos los profesionales. Esta atención se ha mantenido durante la pandemia para los casos más graves y urgentes, junto a la telefónica para el seguimiento de los pacientes que no requerían de presencia física.

"Estamos convencidos de que estas formas son compatibles y vamos a continuar ofreciéndolas a la ciudadanía para que pueda optar por la que mejor se ajuste a sus necesidades", garantiza la directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, para destacar el compromiso y la dedicación de los profesionales.

En las primeras horas, usuarios y pacientes de uno de los centros de salud valencianos han valorado positivamente la vuelta a la presencialidad y han confesado que "ya tenían ganas" de que se normalizara esta situación.

"MEDIO ABANDONADA"

Así lo ha asegurado a Europa Press Televisión una de las usuarias, quien ha confesado que durante este tiempo sin poder acudir a su centro se ha sentido "medio abandonada". "Es la primera vez que vengo, y la verdad es que yo ya me estaba enfadando porque llevo dos años que no puedo ir para me miren en realidad".

Uno de los pacientes se ha mostrado "aliviado" al poder asistir de forma presencial y poder ver a su médico "cara a cara" y ha asegurado que prefiere este tipo de atención porque les permite hablar con el doctor: "Te habla, te mira y le puedes enseñar la cosas que crees que tienes mal".

Una situación que ha compartido otra de las personas que ha acudido al Centro de Salud Trinitat de València, que pese a valorar la atención recibida telefónicamente, ha destacado la necesidad de poder ir a su centro de forma presencial. "Esperemos que siga así siempre", ha comentado.

Durante esta primera mañana de atención presencial en los centros de salud valencianos se ha registrado un mayor número de personas a las puertas de estos centros a la espera de ser atendidos. Es el caso de este centro de salud de la ciudad donde alrededor de un decena de pacientes han esperado su turno, dispuesto en una única fila en la que han mantenido la distancia de seguridad.