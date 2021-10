Cvirus.- Puig assegura que la normalització en Atenció Primària és "fonamental", doncs la presencialitat és "bàsica"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dilluns que després dels mesos "tan difícils" que s'han viscut, s'està avançant en la normalització i -ha dit- "la normalització també en Atenció Primària és fonamental, doncs la presencialitat és bàsica per a moltes persones que necessiten eixe tracte personal"

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans a Castelló després de visitar, al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, el nou centre de salut El Raval Universitari en ser preguntat per la tornada a la presencialitat en els centres de salut.

El cap del Consell ha assenyalat que també és "fonamental" aprendre de tot allò que ha proporcionat la telemedicina. "Es tracta d'aprofitar l'experiència que hem tingut durant aquest temps per a incorporar nous plantejaments en alguns tipus de contacte que no són necessàriament presencials", ha afegit.

"Molts ciutadans ho estaven exigint -la presencialitat- i crec que que és bon moment d'intentar impulsar el que serà el gran objectiu del Govern, que és la potenciació de l'Atenció Primària", ha dit.

D'altra banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha recordat que s'han donat les instruccions per a tornar a la presencialitat. "Açò no vol dir que ens posem ràpidament al dia, ja que portem diversos mesos en els quals no s'ha pogut atendre en els terminis que ens agradaria a les persones que han demanat aquesta cita presencial", ha explicat la titular de Sanitat, qui ha afegit que treballaran totes les demores que puguen existir en Atenció Primària "per a atendre com més prompte millor als ciutadans".

D'altra banda, preguntada per la cites telefòniques, Barceló ha indicat moltes persones no necessiten anar al centre de salut per a resoldre algunes qüestions i, sobre aquest tema, estan detectant que, malgrat que la presencialitat es va obrir fa mesos, en un percentatge important, fa dos mesos era del 40 per cent, "seguien usant l'atenció teléfonica, la qual cosa també és bé perquè descongestiona els centres".

FALTA DE PERSONAL

Quant a les crítiques dels sindicats sobre la falta de personal en Atenció Primària, el president de la Generalitat ha assenyalat que li agradaria tindre molt més personal, "però des de l'inici de la pandèmia hi ha més de 8.000 persones més". "El que volem és que una part substancial de les persones que han estat treballant com a suport en la pandèmia s'estabilitzen i es queden com a places estructurals, és a dir, es treballa perquè en el pròxim pressupost augmenten les places definitives".

Pel seu costat, la consellera de Sanitat, ha destacat que, una vegada tancats els grans centres de vacunació, el personal tornarà als centres de salut, "és a dir hi ha molta contractació en aquests moments fins a desembre". "Ara estem tancant els pressupostos i quan acabem d'estudiar quals són les necessitats, abordarem aquesta qüestió com l'estem fent ja amb Hisenda", ha dit.

Respecte al centre de salut que substituirà el consultori Constitució a Castelló, Barceló ha ressenyat que aquesta setmana es licitarà l'obra del centre de salut i espera que en el primer trimestre de 2022 puguen iniciar-se les obres. De totes maneres, ha explicat que en el centre de Palleter s'està estudiant la possibilitat de poder ampliar l'espai mitjançant alguns mòduls annexos "per a no tindre la saturació que ara té".