'Supersegovianas' reivindicará a las mujeres de la provincia que han tenido una relevancia histórica

Según ha explicado el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, no se trata de un gran macroproyecto de contenido económico o similar pero sí de un proyecto que tiene "gran contenido social". El objetivo, ha precisado, es dar a conocer y difundir entre los vecinos de todas las edades "el conocimiento de la vida y la obra de aquellas mujeres, que, estando vinculadas a Segovia, quizás no han obtenido el reconocimiento que merecían y no son tan recordadas como otros contemporáneos suyos".

El diseño del cartel, realizado por la ilustradora segoviana Celia Uve, simboliza algunos rasgos del traje de segoviana y dota a las mujeres de una capa de heroínas. De Vicente ha reconocido a este respecto que las mujeres protagonistas no han tenido capa, "pero sí han derrotado a muchos monstruos y mitos para convertirse en mujeres relevantes".

"Son superheroínas en muchos ámbitos pero que en muchos casos no han sido reconocidas suficientemente", ha insistido el presidente de la Diputación de Segovia.

LAS TRES PRIMERAS ELEGIDAS

El objetivo de la institución provincial es que 'Supersegovianas' sea "un proyecto vivo" que promulgue el conocimiento de estas mujeres a través de diferentes acciones, como la primera, que prevé "poner cara aesas 'Supersegovianas'", además de elaborar unos pequeños neceseres con la ilustración mencionada y el lema 'Seremos lo que queramos ser' y unos folletos para los que se han elegido las tres primeras superheroínas de esta serie: la escritora Elena Fortún, la soprano Felisa Herrero y la abogada y primera alcaldesa en la provincia de Segovia, Carmen Muñoz.

"Tal vez la más conocida de ellas es Elena Fortún, autora de los libros de 'Celia' que tantas veces se han leído de pequeños, aunque probablemente de ella se desconozca su vínculo con Abades, pueblo de nacimiento de su padre, su verdadero nombre, Encarnación Aragoneses, y,especialmente, su lucha por los derechos de la mujer", ha rememorado Miguel Ángel de Vicente.

En cuanto a Felisa Herrero, el presidente ha recordado que cantó junto a los mejores tenores y barítonos de su tiempo, "aunque ellos resultaron más aplaudidos públicamente que ella", ha lamentado. En el caso de Carmen Muñoz ha recordado que es la única que con 88 años aún puede "contar y presumir de sus logros". El presidente de la Diputación ha destacado que "fue la primera alcaldesa en la provincia de Segovia y una de las primeras alcaldesas en España, además de ser también una persistente luchadora por la igualdad entre hombres y mujeres".

Estas tres mujeres son las primeras protagonistas de una propuesta que también pretende dar a conocer el talento, la inteligencia y los éxitos de artistas, políticas, empresarias, agricultoras o inventoras, entre muchas otras, y para la que, desde la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad se irán ideando diferentes acciones que no sólo se desarrollen en días clave, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, sino que de manera continuada tengan cabida en la agenda y los contenidos de los talleres, cursos o concursos de la Diputación.

"Como siempre, se tratará de que mayores y jóvenes sean partícipes de estas dinámicas que, sobre todo, tratan de contextualizar la importante labor realizada por las mujeres en el ámbito de la provincia, con el fin de seguir generando pensamientos igualitarios y proponiendo referentes femeninos en todos los ámbitos y disciplinas que se pueden imaginar", ha concluido el presidente.