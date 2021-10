Septiembre ha sido mes de cobro de comisiones bancarias a los clientes que no cumplen los requisitos que exigen las entidades para operar gratis, como puede ser el ingreso habitual de nómina.

Hasta seis grandes bancos con sede en España coinciden en el cobro de la comisión de mantenimiento de sus cuentas a clientes menos vinculados. BBVA es la entidad con una comisión más alta por trimestre con 40 euros. Le siguen Sabadell y Unicaja con 30 euros. En cuanto a pagos mensuales, Banco Santander cobra hasta 20 euros, Bankia hasta un máximo de 14 e ING 10 euros.

Con estas cifras en mente no es de extrañar que los clientes de banca busquen cada vez más cuentas sin comisiones, tratando de huir de estos pagos y de la necesidad de tener una nómina domiciliada para esquivarlos.

Vamos a repasar las mejores cuentas corrientes que no piden nómina ni cobran comisiones en diferentes entidades.

Cuenta online BBVA

Comenzamos por la Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA, una cuenta exclusiva para nuevos clientes. Con ella se pueden realizar todas las operativas básicas de forma online y cuenta con tarjeta de débito asociada de manera gratuita.

Admite hasta dos titulares y no tiene ningún tipo de comisión: ni de mantenimiento, ni de administración, ni para la realización de transferencias dentro de la zona euro.

Cuenta online Santander

Santander se sigue posicionando para captar nuevos clientes en España y perfilando su oferta comercial. Un buen ejemplo de ello es esta cuenta online, lanzada hace apenas unas semanas y replicando a la cuenta online de BBVA.

Esta cuenta exclusiva para nuevos clientes es 100% digital, no tiene requisitos como la domiciliación de la nómina, ni comisiones de ningún tipo. Además, ofrece de manera asociada la Tarjeta de Débito Santander One, también gratuita.

Cuenta Imagin (Caixabank)

La Cuenta Imagin forma parte de la oferta de productos de La Caixa, y es una cuenta corriente 100% móvil, sin comisiones ni requisitos. No es necesario tener nómina, ni domiciliar ingresos o realizar operaciones con la tarjeta de débito que está incluida (y que tampoco tiene comisiones). Se puede contratar tanto por clientes de La Caixa como por nuevos clientes.

Para sacar dinero se puede hacer a través de todos los cajeros de Caixabank y Bankia.

Cuenta sin nómina ING

La Cuenta Sin Nómina de ING es una cuenta online que, a pesar de no necesitar la vinculación de una nómina, sí necesita ingresos iguales o superiores de 700 euros al mes.

Este ingreso puede hacerse a través de una prestación por desempleo, domiciliación de pensión o a través de otra entidad a modo de transferencia. La cuenta no tiene comisiones, como tampoco las tienen las tarjetas de débito y crédito, ambas incluidas de forma gratuita con la cuenta.

Cuenta corriente Open (Openbank)

Esta cuenta corriente de Openbank es otra buena opción si se busca una cuenta sin comisiones (ni por mantenimiento, ni administración, ni transferencias) en la que no sea necesario vincular la nómina. La tarjeta de débito que incluye la cuenta también es gratuita.

Para sacar dinero en efectivo, la retirada no tiene comisiones si se realiza en cualquiera de los cajeros del Banco Santander en España. Además, esta cuenta ofrece descuentos en diferentes ámbitos como moda, gastronomía o turismo. Se puede contratar tanto por clientes de Openbank como por nuevos clientes.

Cuenta Clara Abanca

La Cuenta Clara de Abanca es una cuenta que ofrece mayores ventajas a quien domicilia su nómina, pero que permite abrirla de igual manera si no se cuenta con ella, y tanto si se es cliente como si no. En el caso de que se esté interesado en el regalo de 150 euros, se deberá domiciliar una nómina de 600 euros al mes. Igualmente, aunque no se tenga nómina, incluye una tarjeta de débito gratuita, así como la posibilidad de realizar transferencias dentro de la zona SEPA.

No tiene ninguna comisión si se mantiene un perfil de operaciones 100% online. En el caso de comenzar a operar de forma física de manera habitual, Abanca informará sobre ello y pasará a cambiar esta cuenta por una básica de la entidad.

Cuenta N26

N26 es un neobanco alemán con licencia bancaria para operar en toda Europa.

Destaca la Cuenta N26, una cuenta 100% online, sin comisiones y sin permanencia. El único requisito necesario para abrir esta cuenta es tener más de 18 años y residir en uno de los países en los que opera, como España.

N26 incluye una tarjeta de débito virtual de manera gratuita, pero de necesitar la física se puede solicitar la tarjeta Mastercard en un pago único de 10 euros. No tiene ningún tipo de comisión: ni de mantenimiento, ni administración, ni por transferencias dentro de la zona euro. También es interesante destacar la posibilidad de añadir cinco cotitulares de manera gratuita. Además, es posible ingresar nómina en esta cuenta si en algún momento se necesita.

