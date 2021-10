Las asombrosas similitudes entre las infancias de Adele y su nuevo novio, Rich Paul

Con los millones de fans que tiene en el mundo (muchos más de los casi 40 millones que tiene de followers en Instagram) esperando que saque de una vez por todas su cuarto álbum de estudio, que en teoría llegará justo para Navidad, Adele es estos días noticia por haber confirmado un secreto a voces: está saliendo con Rich Paul, el famosísimo agente de jugadores de baloncesto de la NBA, como LeBron James, Anthony Davis o John Wall. Pero si hay algo curioso en su relación es que ambos han llegado a las más altas cimas de la popularidad desde, digamos, entornos difíciles, infancias marcadas, un lumpen marginal a ambos lados del Atlántico del que, increíblemente, ambos comparten varios rasgos comunes.

Tal y como explican desde el portal Vanitatis, la cantante de 33 años y el representante, que en diciembre alcanzará la cuarentena, no comenzaron sus vidas con la perspectiva de triunfar, porque de donde procedían y bajo las reglas de las clases sociales hacía casi imposible pensar que podrían llegar a ser los rostros célebres que son ahora, con una fortuna conjunta de alrededor de 230 millones de dólares y viviendo en sendas mansiones en Beverly Hills, en Los Ángeles, siendo prácticamente vecinos (y más que lo serán si la artista sigue comprando las casas adyacentes a la suya, como hizo en junio, adquiriendo la tercera, que antes pertenecía a una celebrity, Nicole Richie, y a su marido, el músico Joel Madden).

Comenzamos por el más desconocido para el público español (no aficionado al baloncesto de la liga norteamericana). Rich Paul ha contado en más de una ocasión que su alimentación en Cleveland se basaba en el McDonald's más cercano al apartamento de una sola habitación encima de la tienda de su padre, R & J Confectionery, con quien compartía el piso, en la Calle East 125th con Arlington en Glenville, un barrio al este de la ciudad de Ohio. Su madre era drogadicta, por lo que se crio con su progenitor hasta que este murió de cáncer en 1999. Antes había hecho un enorme esfuerzo para poder inscribirle en la Benedictine, una escuela secundaria católica romana, en lugar de la escuela pública.

Por su parte, Adele también tuvo que lidiar con un progenitor adicto. En su caso fue su padre, el galés Mark Evans, que abandonó a su madre, Penny Adkins, masajista, cuando esta tenía 20 años y la pequeña Adele solo un par. Mark, que falleció en la primavera de este año, también de cáncer (de intestino), era alcohólico e intentó varios acercamientos con su hija en los últimos años. Adele aclaró que no le odiaba, pero que no existía ninguna relación, que además se agravó cuando declaró poco después de su disco 21 que varias de sus estrepitosas relaciones amorosas se debían a que él la abandonó. También vivió junto a su madre encima de una tienda, en una de las casas a las que se mudaron entre el barrio londinense de Tottenham, Brighton y nuevamente Londres (Birxton y West Norwood).

También coinciden en que fue a temprana edad cuando les llegó la fama: Adele gracias a su disco 19 mientras que Paul gracias a un golpe de suerte, tras ser enseñado por el propietario de Distant Replays, Andy Hyman, sobre la venta de camisetas antiguas, comenzó a vender prendas vintage en el maletero de su coche. En 2002 conoció a un joven Lebron James (la superestrella tenía 17 años), quien le dio el nombre de su proveedor en Atlanta, convirtiéndose en amigos y más tarde en su agente.

Asimismo, ambos han dicho adiós a dos largas relaciones que les habían acompañado en todo su camino a lo más alto. Adele se separó de Simon Konecki hace un par de años, aunque no llegaron a un acuerdo de divorcio hasta este 2021, cuando pactaron que compartirían la custodio de su único hijo, Angelo, nacido en 2012, y que no habría manutención por ninguna de las partes, así como que la autora de éxitos como Rolling in th Deep o Set Fire to the Rain no escribiría canciones sobre su divorcio. Por su parte, Rich Paul, aunque nunca estuvo casado, tuvo tres hijos con la enfermera Candace Jones.

Una vez entre la jet set han construido en paralelo varias relaciones. Adele es muy amiga de cierta parte joven de Holywood como Jennifer Lawrence o Aaron Paul mientras que Paul ha estado en permanente contacto con el mundo de la NBA, así como ambos son íntimos de grandes nombres como el matirmonio formado por Jay-Z y Beyoncé o el rapero Drake, quien asegurando algunas fuentes que fue su celestina.

La primera vez que se vio juntos a la pareja fue en un partido de las finales de la NBA el 17 de julio y apenas dos semanas más tarde acudían juntos a la fiesta de cumpleaños de Robert Kraft, dueño del equipo de fútbol americano New England Patriots. Y ya la confirmación: la boda de Anthony Davis, donde Adele acaparó todas las miradas, no solo por su cambio físico, sino por su sorprendente vestido, de la firma Schiaparelli (la misma de las pezoneras de oro de Chiara Ferragni), sun vestido de corte midi y confeccionado en crepé de lana negro con un drapeado en los hombros de seda y tafetán blanco.