Tu horóscopo diario: domingo 3 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 3 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy descubrirás cosas muy interesantes de una persona o de tu pareja, ya que se portará muy bien contigo y verás que es capaz de mucha generosidad y comprensión. Eso te hace sentir mucha seguridad y olvidar pequeñas rencillas o malos gestos.

Tauro

Alguien te invita a una reunión, a comer o a compartir una actividad que lo cierto es que puede ser muy agradable y relajante. Déjate llevar por todo eso incluso si te da un poco de vergüenza porque se trata de gente más poderosa que tu en lo económico.

Géminis

El ejercicio físico puede ser un estupendo aliado hoy para combatir esa sensación de malestar que a veces sientes y que no te aporta nada positivo. Busca la causa, pero no te quedes en el sofá para eso. Es mucho mejor que te muevas.

Cáncer

Hoy vas a mantener esa conversación con tu pareja que necesitas para sentirte bien. Será sobre una verdad que afecta a los dos y que si se verbaliza fuera de la intimidad, puede malinterpretarse, así que es algo que debe quedar entre los dos.

Leo

Proponte acostumbrar a tu mente a vivir el presente, a gozarlo con todas tus fuerzas, sea lo que sea lo que hagas, porque así desaparecerá esa angustia por el futuro que a veces te incomoda tanto. No dejes entrar pensamientos negativos ni tóxicos.

Virgo

No dejes que una situación desagradable te estropee el día. Aléjate hoy de cualquier persona que se exceda en sus quejas porque eso no te traerá nada que pueda ser bueno para ti. Una actividad física te vendrá muy bien, incluso si no es muy intensa.

Libra

A pesar de ser domingo, quizá tengas que andar con prisas al final de la jornada, porque alguien o algo se va a retrasar y te va a retrasar a ti en algo que preparas con antelación, probablemente relacionado con estudios de cara a la semana próxima.

Escorpio

Si tienes personas mayores cerca, hoy estarás muy en contacto con ellas, ya que eres consciente de que necesitan tu apoyo y tu cariño. Procura organizar tu jornada para que puedas, además tener un rato de distracción, algo de ocio.

Sagitario

Tus planes familiares serán hoy lo que más te preocupe o en lo que centres la atención. Vas a poner esa relación por encima de todo e incluso dirás que no a otros planes que algunos amigos o amigas te puedan ofrecer. Es una opción muy acertada.

Capricornio

No te aferres a tus ideas y deja pasar a tu mente otras distintas, ya que de esa diversidad pueden surgir otras que te sean muy útiles o provechosas. Hay una persona cerca de ti que te aporta mucho, baja la guardia y deja los prejuicios de lado.

Acuario

Tus ganas de hacer cosas nuevas serán hoy muy intensas y arrastrarás a los más cercanos a una actividad algo especial, que van a disfrutar bastante, y eso hará que te sientas bien, con ganas de sonreír. Será una jornada para no pensar en nada negativo.

Piscis

Debes cuidarte algo más y dejar de ingerir o realizar actividades que te supongan un excesivo desgaste físico. Tu organismo necesita un tiempo de recuperación, así que busca la manera de llevar una vida más ordenada y natural.