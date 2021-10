Els sis curtmetratges del catàleg 'Curts Comunitat Valenciana' de 2020 arriben a més de 250 festivals de cine

En aquest sentit, l'IVC ja promociona els sis curtmetratges del primer volum del catàleg 'Curts 2021', publicat al gener, i en breu iniciarà la promoció dels quatre curts seleccionats en el segon volum de 'Curts 2021', publicat al juny, segons ha concretat la Generalitat en un comunicat.

El director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, ha assenyalat que el catàleg 'Curts' és un projecte amb una trajectòria "consolidada de molts anys" que "segueix sent una excel·lent plataforma de promoció internacional del curtmetratge valencià, com indica l'alt nombre de seleccions i premis que estan obtenint en festivals de tot el món els sis curts inclosos en el catàleg de 2020".

Per a Moreno, aquests reconeixements internacionals són "un reflex de l'alta qualitat del curtmetratge valencià, així com de l'interés i la diversitat de temes als quals s'aproximen".

Després de la seua estrena en el Festival de Gijón al novembre de 2020, 'Heurtebise', d'Elisa Torres i Octavio Guerra, ha aconseguit 19 seleccions en festivals. En aquests últims mesos, aquest curtmetratge de no ficció ha participat en el Mediterranean Film Festival de Bòsnia, on va obtindre el premi al millor curtmetratge, i en el Cerdanya Film Festival, en el qual va guanyar el premi al millor disseny de so. Fa unes setmanes va participar en el Festival Directed by Women de Madrid.

El curtmetratge de ficció 'Victoria', de Daniel Toledo, ha participat en 25 festivals. Aquest estiu s'ha projectat en el MOGA (Mostra d'Orgull Gandia Curtmetratges LGTBI), el Festival Internacional de Cinema de Menorca, el Salute Your Shorts Film Festival de Los Angeles (Califòrnia) i el Way OUT West Film Fest d'Albuquerque (Nou Mèxic).

Protagonitzat per Abril Zamora i Lorena López, aquest drama sobre els conflictes de parella de les persones transsexuals va obtindre el premi al millor curt de temàtica transsexual en el Festival Internacional de Cinema LesBiGayTrans del Paraguai.

El curtmetratge de ficció 'Los pedros ladran', de Sergio Serrano, va participar al juny en el prestigiós Palm Springs Shortfest de Califòrnia. Al juliol, va guanyar el premi al millor curt valencià en el Festival Internacional de Cinema d'Elx. Protagonitzat per Mafalda Bellido, el curt ha sigut seleccionat en 22 ocasions des que va iniciar la seua marxa en certàmens cinematogràfics.

"ÈXITS" DE L'ANIMACIÓ VALENCIANA

Els tres curts d'animació del catàleg 'Curts 2020' són els que acumulen el major nombre de premis i seleccions en festivals de cinema. 'Esfinge urbana', de María Lorenzo, ha sigut seleccionat en 67 festivals. Aquest curtmetratge d'animació que documenta la presència de l'art urbà en els diversos barris de València entre 2018 i 2019 va participar a l'agost en el Turku Animated Film Festival de Finlàndia.

Amb 38 seleccions fins ara, el curtmetratge d'animació '¿Dónde estabas tú?', de María Trénor, va guanyar al juliol el premi al millor curt sobre drets humans en el Festival Anibar de Kosovo. Aquest curt que reflexiona sobre la violència contra les dones també va obtindre recentment el premi del públic de curtmetratge d'animació al Aichi International Women's Film Festival del Japó, a més del premi a la millor direcció en el festival Animakom de Bilbao.

Menció especial al Festival de Sitges i guardonat amb el premi al millor curt d'animació en la passada edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià, 'Rutina: la prohibición', de Sam Ortí, compte ja amb setanta seleccions en festivals.

Les últimes participacions d'aquesta ombrívola distopía sobre el capitalisme salvatge han sigut en el Festival de Cinema d'Alacant, el Festival d'Animació de Florida (els Estats Units), el Festival de Cinema d'Animació de Sofia (Bulgària), el Festival Skyline de Benidorm i el Cartoon Club Festival de Cinema d'Animació de Rímini (Itàlia).