'Wake me up when september ends': las redes se vuelven a llenar de memes con la canción de Green Day

Como ocurre muchos años, con la llegada del mes de octubre las redes sociales se llenan de memes en referencia a la popular canción de la banda musical Green Day titulada 'Wake me up when september ends'. En tono de humor, los usuarios de Twitter han lanzado mensajes como "tenemos que despertar a los de Green Day", "Porque ya se acabó Septiembre, por lo tanto ya puedes despertar" o "Ya es octubre, todos los fans de Green Day a despertarnos", entre muchas otras.

Incluso plataformas de música como Spotify han publicado mensajes para aprovechar a poner esta mítica canción que todos hemos cantado alguna vez y que pertenece al álbum 'American Idiot' del grupo musical.

Este tema fue escrito por el vocalista Billie Joe Armstrong para recordar los efectos que tuvo para él la muerte de su padre en septiembre de 1982 como consecuencia de un cáncer de esófago. Una canción realmente autobiográfica que se ha convertido en un gran éxito y que sus fans recuerdan cada año.

¿Alguien ha despertado ya a Green Day? https://t.co/KhLFAJgqF2 — Spotify España (@SpotifySpain) October 1, 2021

*1 de octubre*



Los de Green Day: pic.twitter.com/spEr2Lvf4W — Fumeke (@ViejoFumeke) October 1, 2021

xavales tenemos q despertar a los green day acordarse pic.twitter.com/wODDQAopRY — the rocky homo picture show (@castapelia) October 1, 2021

ahora que terminó septiembre me imagino así a todos los fans de Green Day pic.twitter.com/fiDxttWCjI — J Ximo (@Prodby_Ximo) October 1, 2021

A despertar al de green day gente pic.twitter.com/Zn94YotZFC — Jack 击🦖 (@ratonpunketo0) October 1, 2021

Así es la letra de la canción y el videoclip

