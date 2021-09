El 59 FICX retoma las salas de cine y reivindica su función social "en un mundo en reconstrucción"

Supone, según una nota de prensa de los organizadores del certamen, no solo una reivindicación del reencuentro con el cine como experiencia colectiva, sino, sobre todo, "su importante función social en la vorágine de un mundo en reconstrucción".

Asimismo, han destacado que el festival pone el foco en el resurgir de las historias y ponen luz a una realidad en constante duda y cambio.

La Competición Retueyos de la Selección Oficial marca la dirección de un festival que cree y apuesta por las nuevas voces, descubriendo revelaciones cinematográficas a través del estreno absoluto en España de sus primeros, segundos y terceros largometrajes, según los organizadores del certamen.

Como ejemplo, han citado a la joven cineasta hispano-argentina Amalia Ulman y su obra 'El Planeta', donde aborda la actual coexistencia entre la precariedad y las apariencias del lujo, retratada a través de una ciudad, Gijón, bajo los estragos de la última crisis.

Co-protagonizada por la propia directora y su madre, Ale Ulman, tras su estreno en Sundance, obtuvo el premio a la Mejor Dirección y Mención Especial a la Interpretación de ambas en BAFICI, y formó además parte de la Sección Oficial de Karlovy Vary.

También tendrá presencia la noruega Yngvild Sve Flikke, quien en 'Ninjababy' trata de despertar en el espectador conciencia acerca de todos los interrogantes de una maternidad no deseada a través de las conversaciones entre una madre y su bebé ninja. Estrenada en Berlín, llega al Festival de Gijón para superar los clichés sobre el embarazo y los límites de género.

Asimismo, 'Imaculat' es la propuesta que firman desde Rumanía Monica Stan y George Chiper-Lillemark. "Drama con tintes autobiográficos que enfoca sin sordidez las tensiones que se crean en un centro de desintoxicación desde la mirada inocente de su joven protagonista", han resaltado desde la organización del certamen. La película ganó el León del Futuro a la Mejor Ópera Prima en Venecia.

Por su lado, Jane Schoenbrun presenta en el FICX, tras su paso por Sundance, 'We're All Going to the World's Fair', donde explora los mundos paralelos de la cultura de los juegos de rol online a través de la lente creepypasta.

Asimismo, el maestro coreano Hong Sang-soo, quien fue objeto de una retrospectiva en el FICX y ganador en dos ocasiones del certamen(la última de ellas con El hotel a orillas del río en 2018), regresa con 'In Front of Your Face', película minimalista estrenada en la pasada edición de Cannes en la que el director continúa explorando la complejidad de las relaciones humanas.

Además, el documentalista Avi Mograbi vuelve a la competición del FICX (donde ya fue premiado en 2008) con una película que denuncia la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. 'The First 54 years - An Abbreviated Manual For Military Occupation' parte de cientos de testimonios para exponer con todo detalle la estrategia no declarada del Gobierno israelí para apropiarse de territorios palestinos.

Se trata de una película que, como todas las anteriores del realizador, aún no ha logrado estrenarse en ninguna sala de cine en Israel.

Maria Speth, ganadora del Premio del Jurado y del Premio del Público en la última edición de la Berlinale, presentará por su parte en Gijón 'Mr. Bachmann and His Class'. En ella se ahonda en el compromiso incondicional de un maestro con su alumnado en una escuela de integración alemana.

El FICX contará también con la sección 'Tierres en Trance', dedicada a dedica a las cinematografías de España, Portugal y América del Sur, con títulos como 'Edna', del brasileño Eryk Rocha; 'Apenas el Sol', de la paraguaya Arami Ullón; y 'Un cielo impasible', de David Varela.

En el apartado de reconocimientos, el festival gijonés dedica un ciclo al cineasta francés Sandrine Veysset (Aviñón, Francia, 1967). Desde su primera película, hace 25 años, el cine de Veysset "explora un universo femenino poblado por mujeres poderosas en un mundo dominado por el control patriarcal", señalan desde el FICX.