El Botànic veu «espai» per a negociar la taxa turística gestionada per municipis

Els tres grups del Botànic creuen que hi ha «espai» per a negociar una taxa turística gestionada pels municipis com proposa el PSPV, que insisteix a rebutjar aquest impost a nivell autonòmic, mentre Compromís i Unides Podem consideren aquest gravamen beneficiós per al sector. Així es van pronunciar els portaveus dels grups parlamentaris ahir durant la segona jornada del Debat de Política General en Les Corts.

Per part del PSPV, Manolo Mata va remarcar que porta «esperant des de 2018 la proposta dels quals volen implantar-lo»; Fran Ferri (Compromís) va assenyalar en què és una qüestió que ja es va negociar en el segon pacte del Botànic però que va quedar fora per falta d'acord, i Estefanía Blanes (Unides Podem) va recordar que no és una reclamació nova però que esperen abordar-la de manera «consensuada». Des de l'oposició, PP, Ciutadans i Vox rebutgen la mesura.

Mata es va preguntar si la taxa turística «s'ha de traure sempre el mes d'octubre, a setmanes dels pressupostos i improvisar alguna cosa». Per això, va demanar als seus socis «sondejar als ajuntaments» i «parlar amb el sector», i va asseverar que Catalunya va aprovar la taxa «perquè el sector va aplaudir eixa mesura» ja que els seus ingressos es reinverteixen en promoció turística. No obstant això, va insistir que la Comunitat no és «Catalunya ni Balears» i que els socialistes no aposten per un impost autonòmic per la «diversitat espectacular entre situacions» dins de la regió.

D'aquesta manera, va contraposar la situació de València, el govern municipal de la qual contempla la taxa en el Pacte del Rialto, amb la de destins que competeixen amb preus baixos.

Per part seua, Fran Ferri (Compromís) va incidir en què «no estaria de més» que els que vénen a visitar la Comunitat Valenciana «contribuïren de la mateixa manera que nosaltres ho fem quan anem a Roma, Lisboa o Amsterdam». A més, va indicar que s'oposaran a les propostes de l'oposició en aquest sentit perquè aquest impost encara no existeix. Ferri considera que la proposta del PSPV té «molts matisos» encara que veu «molt espai per a la negociació» en el si del Botànic i va afirmar que s'explorarà d'ací a desembre.

Així, espera «convéncer» als socialistes per a enguany. De fet, el síndic de Compromís va recordar que aquesta proposta es va abordar durant la negociació del segon acord del Botànic, en 2019, però que finalment no es va incloure davant l'oposició d’Unides Podem. Compromís, per tant, planteja «estar al mig a veure si es pot generar una argamassa que unisca als socis».

Des d’Unides Podem, la portaveu adjunta, Estefanía Blanes, va remarcar que «és ben sabut que sempre han reclamat la taxa» davant «grups que pensen que tal vegada no és el moment», i va afegir que buscaran una aplicació «consensuada» d'aquest gravamen. Blanes advoca per una negociació en el si del Botànic i també amb el sector, per a arribar a un acord i implantar aquesta mesura que «s'aplica en molts altres llocs molt turístics i no desincentiva el sector».

Per part de l'oposició, la síndica del PP, María José Catalá, va dir que aquesta proposta és «molt negativa» per a la ciutat de València (on també és portaveu dels populars a l'Ajuntament). Segons va considerar, València és una de les ciutats amb «major pressió fiscal de tota Espanya». Per a Catalá, «València necessita una altra cosa, necessita dinamisme econòmic», i va criticar que «pujar la càrrega impositiva sobre el sector turístic» valencià envia el missatge que «no es creu en ells i no se'ls ajudarà».

Per part de Ciutadans, Ruth Merino va instar el PSPV a plantar-se davant els seus socis, Compromís i Podem, i rebutjar la taxa turística, perquè «ja es paguen suficients impostos i imposar nous gravàmens va en contra del desenvolupament i la inversió». Respecte a la possibilitat que siguen els municipis els qui decidisquen implantar aquesta taxa, segons plantegen els socialistes, la portaveu de Cs defensa «donar més llibertat als ajuntaments per a gestionar els fons dels quals disposen, però, en cap cas, a costa de nous impostos». A més, va assegurar que els regidors de Cs en els diferents municipis votaran «en contra d'aquesta proposta».

Mentrestant, la síndica de Vox, Ana Vega, va defensar «una reducció dràstica d'impostos» i «no les ridiculeses que plantegen els socis del Botànic».

D'altra banda, el PP i Ciutadans van criticar als grups del Botànic per no donar suport a les seues propostes de resolució en el Debat de Política General i es van mostrar «decebuts» per la «falta de paraula» del president, Ximo Puig, que es va comprometre el dilluns en la seua intervenció a arribar a acords amb totes dues formacions. Així ho van expressar les síndiques de tots dos grups parlamentaris, María José Catalá i Ruth Merino, en declaracions als mitjans durant la segona sessió del debat, que va concloure amb les votacions de les propostes.

Rebutgen baixar imposats

PSPV i Compromís rebutgen les baixades d'impostos que proposen PPCV i Cs, advertint que només beneficiarien a «les elits econòmiques», i advoquen per reforçar la Hisenda valenciana per a consolidar el sistema actual on els que més guanyen paguen més.