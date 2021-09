Rosario Mohedano me abre las puertas de su hogar. Una casa de campo en la que la artista convive con sus tres hijos y su marido, pero que también es el escenario escogido para las charlas virtuales con sus seguidores. Luchadora infatigable, hace tiempo que decidió borrar su perfil más rosa para centrarse en su carrera como cantante y compositora.

Te has convertido en una cantautora de éxito, ¿dónde encuentras la inspiración? Suele venir en el momento menos esperado pero siempre aparece cuando tengo la necesidad de contar algo. He compuesto algún tema cortando patatas. También me han visitado las musas cuando estaba en la ducha y he tenido que salir enjabonada a escribir.

Cantas al amor, al desamor, pero no criminalizas al hombre… Soy mujer y siempre barreré para casa, pero valoro muchísimo al hombre. Tengo hermanos, a mi padre que lo adoro, a mis hijos y a mi marido. Siempre me he sentido muy cómoda, respetada y protegida por el hombre.

Dices en una de tus canciones que pisas con fuerza, ¿cuesta mucho aprender? He aprendido a base de palos. Aunque la actitud es fundamental en tiempos difíciles, debo reconocer que todo lo malo que he pasado me ha servido para caminar con seguridad.

¿Es la música un refugio al que acudir en tiempos convulsos? Sin duda. En mi familia todo el mundo canta. De hecho, mi hermano Amador (el pequeño), está probando suerte con el rap y no le va mal. Cantar y escuchar música es fundamental y en mi casa siempre está sonando.

¿Qué tipo de música escucha una artista como tú? De todo tipo, pero sobre todo aquella que me hace sentir, que me mueve. Observo a mis hijos para conocer nuevas tendencias y eso me sirve también para crear. Me gusta más componer que cantar.

"Aunque hay muchos para los que me gustaría escribir, sueño con hacerlo para Pastora Soler, que es amiga personal"

¿Has fantaseado con la idea de componer para otros artistas? Me encantaría. Aunque hay muchos para los que me gustaría escribir, porque quiero compartir música, sueño con hacerlo para Pastora Soler, que es amiga personal desde hace años. Cuando le envío alguna letra y me dice que le gusta me hace sentir muy satisfecha. También sería un orgullo escuchar un tema mío en la voz de Raphael.

¿Te hubieras atrevido a componerle a tu tía, Rocío Jurado? Estoy segura de que habríamos escrito juntas y que cuando le hubiera enseñado la primera composición me habría pedido cantarla. La siento muy cerca, es una aliada.

Además de cantar, eres prácticamente una 'influencer' en las redes sociales, ¿resulta cansado ser Rosario Mohedano? Soy una mujer muy normal. Al principio me daba mucho apuro abrir las puertas de mi vida, iba con miedo porque me han agredido mucho. Ahora creo que me ha venido muy bien. Mi mayor defensa ante los que hablan mal de mí es que me dejo conocer.

"Reflexiono mucho, tal vez por eso aprendo. La Rosario de hace diez años no tiene nada que ver con la de ahora"

Hubo un tiempo en el que te veía más vulnerable, ahora te percibo segura en cada una de tus determinaciones, ¿sueles hablar con tu conciencia? Reflexiono mucho, tal vez por eso aprendo. La Rosario de hace diez años no tiene nada que ver con la de ahora. Uno de los ejercicios que suelo hacer antes de acostarme es pensar en lo que podría haber hecho y en lo que no debería haber hecho. Aunque probé otras técnicas como la meditación, encontrarme con el silencio media hora antes de dormir y poner en orden mis pensamientos es lo que me ha ayudado.

¿Te aguanta mucho tu marido, Andrés Fernández? Apareció en uno de los peores momentos de mi vida y ha demostrado que es un hombre íntegro. No hace daño a nadie, pero tampoco va a soportar que se metan en lo suyo. Llevo doce años con él y estoy segura de que me ha hecho mejor persona. Le quiero más que cuando empezamos.

Vaya declaración de amor, ¿es este el verdadero éxito? Cuando dicen de mí que no he triunfado, miro a mi alrededor y sonrío. Mi éxito es trabajar en lo que siempre soñé desde pequeña, ir al parque con mis hijos, estar con ellos haciendo los deberes, disfrutar de la playa con los míos, de una comida con los que me quieren… soy una mujer muy afortunada, porque tengo una familia que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado.

En tu última canción hablas de recuerdos que no siempre son buenos pero que de alguna manera necesitas para vivir, ¿eres tan conformista? Tengo ambición pero las pequeñas cosas de la cotidianidad me compensan. Estar un rato con gente querida, conocer a personas nuevas o disfrutar de un día soleado son suficientes para que sonría.

"La pandemia nos ha dejado a los artistas con menos trabajo y pensé que no tenía sentido volver a invertir en todo esto"

¿Alguna vez te has entristecido tanto que lo has querido tirar todo por la borda? Hace poco grabé una nueva canción, Marinera, que saldrá próximamente. A pesar de ser una canción muy vital, lloraba todo el rato. La pandemia nos ha dejado a los artistas con menos trabajo y pensé que no tenía sentido volver a invertir en todo esto. Frené, recapacité y me fui a Chipiona con los míos. Por suerte me di cuenta de que si seguía por esa línea podía caer en una depresión.

Y, ahora, ¿cómo te encuentras? Bien, ahora tengo ganas de ponerle música a todo esto. La actitud es lo más importante y de eso voy sobrada. Tengo 42 años, canto lo que quiero, compongo mis canciones… Me he reinventado mucho.

¿Has dicho algo cantando que no te hayas atrevido a decir hablando? ¡Por supuesto! Cantando me siento mucho más valiente y ha sido como ir a una terapia. Hay una canción, Sinvergüenza, que, por ejemplo, tiene nombre y apellidos. Aunque no la suelo meter en mi repertorio, la gente la tararea y eso es porque, además del mío, debe haber otros sinvergüenzas.