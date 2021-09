Lanzadera i Festival de Les Arts impulsen empreses relacionades amb la música i els grans esdeveniments

Aquesta iniciativa, batejada com 'Les Arts Pro Startups', s'emmarca dins de l'acord corporate que mantenen les dos companyies i se celebrarà del 4 al 6 de novembre.

L'objectiu és acostar la innovació del sector al públic general, obrint l'esdeveniment a tot aquell que vullga assistir.

Els emprenedors interessats a participar en la competició poden inscriure's a través de la web lanzadera.es/les-arts-pro-startups fins al 17 d'octubre, on també poden registrar-se les persones que vullguen assistir a l'esdeveniment.

D'entre els inscrits es preseleccionaran 15 startups, que competiran durant la vesprada del 4 de novembre a les instal·lacions de Marina d'empreses, davant un jurat compost per membres de Lanzadera i The Music Republic i inversors del sector.

El dia 4 arrancaran les activitats a les 15.30 hores en Marina d'empreses, en una jornada en la qual, a més dels pitches de les 15 startups, se succeiran diverses trobades, com a ponències d'experiències d'emprenedors i grans marques del sector musictech, una taula redona amb experts sobre NFTs i un showroom interactiu amb les startups participants.

El colofó de la jornada serà a les 19.30 hores quan s'anuncien els tres finalistes i s'entregue el premi al vencedor, detallen els organitzadors de la cita en un comunicat.

La startup guanyadora obtindrà reunions amb l'equip de Lanzadera i The Music Republic per a impulsar el seu creixement, així com entrades VIP per a Les Arts 2021 i visibilitat en els mitjans del sector. Els finalistes aconseguiran entrades per a Les Arts 2021 i visibilitat.

A més, del 5 al 6 de novembre, durant els dies que se celebra el festival, 10 startups de Lanzadera comptaran amb stands on podran vendre els seus productes i donar a conéixer les seues innovadores empreses al públic del certamen.