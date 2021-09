València Disseny Week torna del 4 al 8 d'octubre amb jornades de portes obertes en els estudis de disseny

La trobada anual de disseny reuneix, en la seua XII edició, més de 20 propostes amb "continguts i enfocaments diversos" i en diferents espais, tant instal·lacions tancades com en obert, segons ha explicat l'ADCV en un comunicat. Part dels actes es retransmetran en streaming.

Les activitats de la '#VDW2021' s'orienten al públic en general. L'objectiu d'aquesta trobada anual és visibilitzar el talent del disseny valencià, tant a nivell nacional com a internacional, així com reivindicar el seu potencial com a impulsor de la innovació, la sostenibilitat i l'evolució social, cultural i econòmica.

En tots els casos, es garantiran les mesures de seguretat per a tots els participants en l'actual context, ha assegurat l'organització. Per a açò, la participació en cada activitat requereix de confirmació. El programa complet, horaris i vies per a confirmar, està en la web del certamen.

La #VDW2021 compta amb la cooperació de València Capital Mundial del Disseny 2022 i col·laboren l'Ajuntament de València, la Generalitat, Les Naus, Xarxa Espanyola d'Associacions de Disseny (READ), Fira Hábitat i Fira València. Turia és la cervesa oficial i Pocket Design Guide, la guia oficial.

NOVETAT 2021: RUTA GUIADA I PORTES OBERTES

En la línia d'acostar la tasca dels professionals i estudis de disseny a la ciutadania, VDW amplia els seus continguts en 2021 amb 'VDW Design Walks', que inclou una ruta guiada i jornades de portes obertes.

La 'Ruta VDW El Carmen' recorrerà els estudis L'Almudín, PerezOchando i Ramón Esteve. Es desenvoluparà el dimarts 5 d'octubre, de 16 a 19 hores, i requereix de registre previ per mail.

Per la seua banda, els estudis Gimeno Gràfic (a Godella); PackCo, Brand & Packaging (a La Pobla de Farnals); Clausell Studio (Almassora); Cosín Estudio i Cosínroom, Pablo Mestre i Estudio Menta (els tres a València) celebraran jornades de portes obertes durant la setmana.

Els dies, hores i email de contacte per a la confirmació de visites a cadascun dels estudis estan detallats en la web oficial de l'esdeveniment.

PROPOSTES

Entre les propostes de la València Disseny Week 2021 es troben: tallers i recorreguts guiats per l'art, la creativitat i el disseny del barri El Cabanyal i el Marítim de València amb Portega Estudio Creativo; l'exposició 'Dessign Island', de Victoria Iranzo, recent guanyadora del 35º premi BMW de pintura, en la Galeria Punto, i un recorregut pels processos de co-creació de Zeta Beer+Trampolín Plataforma Creativa Inclusiva, abordats al costat de persones amb discapacitat.

S'inclouen, així mateix, l'acció 'Amores Platónicos', en la qual estudiants de Barreira Arte + Diseño portaran les seues creacions en forma de cartells per diferents espais de la ciutat; l'exposició 'Matxemb-Art. El diseño llevado al arte', que reinterpreta el disseny industrial a través de cinc taules, organitzada per Rosemile + Encru Design, i la mostra 'RDS.10', del Centre d'Artesania de la CV i UPV, amb peces elaborades per alumnes, en les quals es fusionen tecnologi i artesania amb criteris sostenibles, amb resultats singulars.

El món editorial i el disseny gràfic també seran protagonistes, amb les presentacions del llibre 'Cómo ser un buen diseñador de provincias', de Añade Diseño, i de la publicació resultant del taller 'Makea quinceañera'.

A més, els col·lectius de disseny i activisme gràfic Makea La Tu Vida i Un Mundo Feliz i el taller d'edició risográfica Per(r)ucho, proposen una sessió on es crearà i imprimirà una publicació col·lectiva en risografía -sistema d'impressió digital d'alta velocitat dissenyat per a realitzar grans tiratges de fotocòpies i impressions-.

El dia 6, es presentarà el 'Curso de co-diseño aplicado al ámbito de la salud', organitzat per l'ADCV i impulsat pel centre d'innovació Les Naus. Està dirigit per Raquel Pelta, especialista en co-disseny aplicat a l'àmbit social, i comptarà amb la participació del col·lectiu 'Enfermeras por el cambio'.