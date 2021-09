La Comunitat Valenciana és l'autonomia més barata per a fer la compra, segons l'OCU

La Comunitat Valenciana és l'autonomia espanyola més barata per a fer la compra, segons es reflecteix a l'estudi de supermercats que cada any realitza l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L'estalvi mitjà en la regió se situa en 960 euros, per davall de la mitjana nacional, que és de 1.073 euros a l'any, comprant en l'establiment més barat.

Castelló és la ciutat més barata, seguida de València i d'Elx, mentre que Alacant és la ciutat més cara de les visitades per OCU a la Comunitat Valenciana, segons ha informat l'organització de consumidors en un comunicat. A València l'estalvi possible és de 1.440 euros, molt per damunt de la mitjana nacional; a Alacant, 984; Castelló, 847 i Elx, 569. En l'autonomia OCU ha visitat 64 establiments a Alacant, Elx, Castelló i València.

En el seu estudi, l'organització analitza els preus de l'alimentació, higiene i drogueria, amb l'objectiu de facilitar als consumidors una ferramenta per a comparar els preus entre els diferents establiments de manera que els servisca per a estalviar en la cistella de la compra.

Per a la seua elaboració, OCU ha visitat 1.103 establiments en 65 ciutats a més d'internet i analitzat 160.976 preus d'una cistella de la compra composta per 238 productes de diverses categories que inclouen alimentació fresca (fruites, verdures, carn i peix) alimentació envasada, productes d'higiene i drogueria tant de marques líders de fabricant com de marques blanques.

Els més barats

L'estudi demostra les notables diferències de preus entre establiments. L'Hipermercat Family Cash de Burjassot és el més barat dels visitats per l'OCU a la Comunitat Valenciana, seguit pels hipermercats Alcampo d'Aldaia i Castelló, així com el Supeco, també de Castelló.

El supermercat Coaliment Compra saludable, al carrer Reina 53 de València, és el més car, seguit del supermercat Unide Market del carrer Auso i Monzó 12 d'Alacant i el Supercor de l'Avinguda Alfauir 149 de la capital del Turia.

Dani, Más Ahorro i Family Cash (aquesta última d'origen valencià) són les cadenes més barates mentre que Sánchez Romero i Sorli Discau són les més cares. Entre les cadenes nacionals, Alcampo és la més barata i Suma la més cara.

A més de les diferències de preus, l'estudi d'OCU assenyala la disparitat en el cost de la cistella de la compra que existeix entre ciutats i comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana, juntament amb Múrcia, són les dos autonomies on és més econòmic fer la compra mentre que Balears és la més cara, seguida de Canàries, País Basc i Catalunya. Per ciutats, Castelló se situa entre les més barates d'Espanya (la tercera).

Evolució dels preus

Les dades també reflecteixen que els preus han crescut de mitjana un 0,4%. Un 55% dels productes de la cistella és més car enfront d'un 45% que els han baixat. Els productes de marca han pujat de mitjana un 1,1%, pràcticament igual que els de marca blanca, un 1%. Els descensos més importants s'han produït en l'alimentació fresca amb un 2% de mitjana.

Només quatre cadenes entre les grans han pujat els preus: E. Leclerc, Más y Más, La Plaza de Dia i Dia Maxi, mentre que la resta els ha baixat. Les que més, la cooperativa valenciana Consum i El Corte Inglés.