Inspecció de Treball obri expedient sancionador a l'EMT i a dos empreses per cessió il·legal de treballadors

A més, l'EMT, com a empresa subsidiària d'aquests treballadors, haurà de liquidar les quotes a la Seguretat Social dels empleats afectats, derivades de la diferència salarial del conveni de les empreses subcontractades i el conveni de l'empresa contractant amb, almenys, 4 anys de retroactivitat, la qual cosa des de CGT estimen que "suposaria uns 400.000 euros".

Així ho ha donat a conéixer el secretari general de CGT en EMT València, Gregorio Rabadán, en una roda de premsa per a informar de la decisió d'Inspecció de Treball, que els ha fet saber que els fets que en el seu moment van denunciar han sigut "constatats". I encara que no tenen la resolució escrita, ja l'han sol·licitat a l'EMT.

En tot cas, des de CGT han avançat que els "fets investigats i constatats" per la Inspecció de Treball són que "els treballadors cedits realitzen el seu treball d'EMT, al costat de treballadors d'EMT desenvolupant la mateixa activitat i a les ordres directes dels quadres de comandament de l'EMT.

No obstant açò, aquests treballadors cedits realitzen funcions "no descrites en els contractes, sense formació adequada i sempre a requeriment dels comandaments de l'EMT", ha asseverat Rabadán, qui també ha lamentat que el seu salari és inferior i titlat la seua situació de "precària".

En concret, la resolució fa referència als treballadors que realitzen tasques de conductor de maniobres, que mouen autobusos dins i fora de la cotxera en el torn de nit amb la finalitat de facilitar neteja, portar-los als fossats, i que traslladen els vehicles d'una cotxera a una altra.

No obstant açò, Rabadán ha assegurat que ni Ballester ni Covamur tenen entre els propòsits de la seua activitat empresarial i laboral la conducció de vehicles per als quals es necessiten els permisos de la classe D, malgrat que és la funció d'aquests treballadors.

A més, el treball que realitzen ho fan "indistintament" al costat dels treballadors de l'EMT i aquest es reserva el dret per a prendre decisions sobre la baixa de l'activitat dels treballadors en les empreses contractistes.

En la seua opinió, a més, aquests treballadors haurien de passar a la plantilla de l'EMT, o almenys, s'haurien d'igualar les condicions salarials o laborals amb les dels treballadors de l'empresa pública.

"FRAU DE LLEI"

Aquesta situació, segons el responsable sindical, es vé produint des de 2003. La licitació és de 2013 però aquestes empreses venen actuant en l'EMT des de deu anys abans, ha puntualitzat. Des de 2013 "no hi ha hagut variació, ni licitació", per la qual cosa Rabadán entén que "aquesta licitació no és legal i hauria de revisar-se aquest tipus de contracte".

Segons el responsable sindical, aquestes empreses estan actuant en "frau de llei" per a "aconseguir la no aplicació conveni col·lectiu" de l'EMT a aquests treballadors, que superen la desena.

Rabadán ha assegurat que la intenció de CGT mai ha sigut la que se sancionara a l'EMT però sí "acabar amb un model de precarietat que ve donant-se des de 2003". "Els treballadors haurien d'estar en conveni d'EMT València i cobrar el mateix que treballadors que executen les mateixes tasques", ha insistit.