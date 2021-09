Comienza el rodaje de 'As Bestas', la nueva película de Sorogoyen ambientada en el rural gallego

Tal y como han indicado en un comunicado, el rodaje se prolongará durante nueve semanas y se dividirá en dos partes; la primera arrancóel pasado 16 de septiembre y, durante cuatro semanas, "mostrará el final del verano, un lugar hermoso y acogedor, perfecto para el retiro, lleno de zonas verdes, y bosques frondosos".

La segunda, "obliga" -en términos de producción- a esperar al invierno para "mostrar cómo un paraje apabullante puede volverse oscuro, frío y, en ocasiones, hostil".

"Pensando en qué es lo que más resaltaría de este rodaje, a día hoy, diría que es la inmersión en el entorno. Está siendo una experiencia bonita y a la vez bestial, radical, como no puede ser de otra manera rodando en plena naturaleza.", ha explicado Rodrigo Sorogoyen.

"Estamos viviendo cómo se vive aquí, en El Bierzo, porque vivimos aquí: con frío, cambios radicales de climatología; tormenta torrencial para después abrir y quedarse un día precioso", ha remarcado.

El director madrileño ha asegurado esta será su película "más ambiciosa en todos los sentidos, tanto formal y temáticamente, como en cuanto a diseño de producción".

Sorogoyen dirige este film y, además, firma el guión junto a Isabel Peña. El reparto de la película, rodada en francés, castellano y gallego, está compuesto por un reparto nacional e internacional, con actores como Denis Minochet, Marina Foïs, Luis Zahera y Diego Anido. A este equipo actoral, se unen actores no profesionales de la zona rural.

'As Bestas' aborda la vida de Antoine y Olga, una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.