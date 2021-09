À Punt rep el premi Honor Societat 2021 de l'Associació Josep Climent

Es tracta d'un guardó, de caràcter social i de signe confessional, que es concedeix cada any a una entitat o persona per la seua contribució a la defensa de la identitat cultural i lingüística valenciana, segons ha explicat la radiotelevisió pública en un comunicat.

En aquest sentit, l'Associació Josep Climent ha destacat "l'atenció que desperta la programació d'À Punt, la qual han qualificat d'excel·lent, així com d'excel·lent és el treball els seus professionals i l'immens esforç invertit en l'ús de la llengua".

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha rebut aquest dimarts al matí, en la Casa dels Caragols de Castelló de la Plana, la concessió d'aquesta menció per a À Punt amb "satisfacció i agraïment per a la televisió pública valenciana i, concretament, per a tots i totes les persones que cada dia amb el seu treball i esforç fan possible que À Punt arribe a les cases dels valencians i valencianes".

"Mencions com aquesta són per a nosaltres un honor, com el seu nom indica, però a més són una vitamina que ens enforteix per a seguir avant amb un projecte de comunicació social al qual la societat valenciana dona suport, cada dia més, i que ens motiva per a millorar la qualitat dels continguts de la cadena pública valenciana", ha assenyalat el responsable d'À Punt.

Dins de l'acte, l'Associació Josep Climent també ha agraït "com a cristians, el gest a l'hora de programar, durant l'etapa més greu de la pandèmia, la celebració dominical de la missa des de la parròquia major de Torrent, que ha resultat ser un èxit en tots els sentits".

A aquesta parròquia, i singularment al seu rector, també els han atorgat enguany la seua altra distinció de signe religiós, és a dir, l'Honor Pentecosta 2021.