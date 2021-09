Alejandra Rubio reflexiona sobre su lacrimógeno reencuentro con Bigote Arrocet

Dejando a un lado el dolor de la familia por haber roto la relación con María Teresa Campos a través de un Whastapp, Alejandra Rubio protagonizaba este domingo un emocionante reencuentro en el plató de Secret Story con Edmundo Arrocet. No obstante, no sabe si podrá mantener su relación con el paso del tiempo.

Así lo ha contado la colaboradora de televisión a los reporteros de Europa Press, quienes este lunes le han preguntado por su lagrimógeno encuentro con el cómico. "No sé si seguiremos manteniendo la relación", ha avanzado.

Tratando de cuidar la intimidad de la veterana presentadora, la influencer ha opinado que "no es el momento" de hablar sobre su polémica separación del humorista chileno, ya que ha pasado mucho tiempo y es un tema personal.

"Yo creo a mi abuela. Otra cosa es que no me quiera meter mucho en este conflicto", ha explicado, y ha añadido: "Son cosas de pareja en las que no tengo por qué meterme, No van conmigo".

En cuanto a la actitud de su madre, Terelu Campos, con el exconcusante de Secret Story, la joven cree que esta lo está haciendo "muy bien". "Ella hizo lo que sentía", ha valorado sobre la negativa de la colaboradora a hablar con Bigote.