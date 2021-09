El PSCyL no pedirá la dimisión de Amigo porque "es una bicoca" para la oposición ya que "no tiene ni idea" de Empleo

La reacción del PSCyL, a través de Pedro Luis González, se ha producido al término de la comparecencia que la aludida ha realizado en las Cortes para rendir cuentas de su gestión en lo que llevamos de legislatura, tarea que, a juicio del portavoz socialista, ha estado marcada por el "caos", en referencia, entre otros datos, a que hoy Castilla y León sigue perdiendo población activa "a raudales", pierde jóvenes que se van de la Comunidad y cuenta con tasas de actividad y empleo por debajo de la media nacional.

"¡No vamos a pedir su dimisión porque es usted una bicoca para la oposición ya que no tiene ni idea de lo que tiene entre manos, y no lo decimos nosotros sino los agentes económicos y sociales del Diálogo Social, ese diálogo que se ha empeñado en dinamitar por orden del presidente Mañueco!", ha espetado Pedro Luis González.

El socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado con dureza la gestión de Amigo desde su llegada al cargo "tras invitar a muchos de los gerentes de los Servicios de Empleo a marcharse, con un último episodio que ha supuesto el cese de la gerente del servicio público del Ecyl".

Pedro Luis González ha recriminado asimismo a la consejera por no haber hecho referencia alguna a los 35.000 trabajadores que tenían derecho a complementos de ERTE y no los pudieron cobrar, ni de la devolución de 43 millones de políticas activas de empleo de trasferencias del Estado, ni tampoco de los 131 millones que Castilla y León va a percibir este año en la materia, cinco años más que el ejercicio anterior; ni de las sentencias que han anulado las bases reguladoras de formación, ni tampoco de un proceso judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid en el que la Fiscalía ve ya indicios de prevaricación, malversación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, ni del retraso en el desarrollo del Plan de Formación Industrial y su adjudicación a una empresa vasca.

Pero "la guinda del pastel", tal y como ha precisado el socialista, es que "ha despachado en minuto y medio" el Diálogo Social, "una de las fortalezas de esta Comunidad desde hace treinta años", capítulo en el que, haciendo suyas-ha dicho-declaraciones de los agentes económicos y sociales, demuestra su "total y absoluta incompetencia" y revela que su único objetivo desde el inicio ha sido "dinamitarlo, por orden del presidente de la Junta".

"Ha tenido usted el mismo éxito en materia de empleo que Ignacio Cosidó con la despoblación", ha concluido el socialista.

En la misma línea se ha posicionado el procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha acusado a Amigo de "colgarse medallas" al destacar que al amparo del Diálogo Social se han logrado cerrar siete acuerdos, algo que, como así se ha anticipado a desmentir, ha sido fruto de la propia responsabilidad de los agentes económicos y sociales, que han priorizado el acuerdo debido a la grave crisis económica y sanitaria ocasionada por la pandemia.

EL SERLA

Pero también el procurador de UPL ha criticado la gestión de la consejera al frente del SERLA por no haber logrado extender el servicio a todas las provincias de la Comunidad. "Es usted la extensión del superconsejero Igea, dentro de un grupo donde todos los consejeros de Ciudadanos se encargan de hacer el trabajo sucio" del vicepresidente de la Junta.

No menos "terrible" ha calificado Luis Mariano Santos la realidad de los datos de empleo, sobre todo en Ávila, Zamora y León, provincia esta última en la que, tal y como ha recordado, "aglutina cuatro de cada diez afectados por ERTE", y pese a ello, ha recriminado el procurador, la consejera ha ido allí tan solo para "hacerse la foto", al tiempo que ha denunciado públicamente que el Plan de Promoción Industrial de la Junta se ha quedado en "el nombre, al igual que con los anteriores consejeros".

Frente a las críticas de PSOE y UPL, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha aplaudido la labor desarrollada por la Consejería de Empleo e Industria, al entender que ha conseguido revertir los efectos de la pandemia en el tejido productivo de Castilla y León.

"En el mes de septiembre superaremos la barrera psicológica de los niveles de empleo previos a la pandemia. No obstante, no nos conformamos. Seguiremos trabajando, desde las Cortes y desde el Ejecutivo, para que estas cifras no dejen de mejorar", ha afirmado la portavoz de Cs en la comisión del ramo en las Cortes, Inmaculada Gómez.

"La covid-19 puso freno al viento de cola a la economía autonómica - se superaron el millón de ocupados en la Comunidad - y la Junta ha realizado un esfuerzo ingente para empezar a retomar el vuelo", ha explicado Gómez.

La también procuradora por Ávila ha reivindicado tras la comparecencia de la consejera que el Ejecutivo castellano y leonés haya gestionado decenas de ayudas públicas o la implicación personal "en la protección de numerosos puestos de trabajo, como en los casos de Inbiotec o LM Wind".

Tiempos difíciles en los que "el compromiso y la enorme vocación de servicio público" de los funcionarios que se han adaptado en un tiempo récord a nuevos procedimientos fruto del coronavirus. En concreto, ha señalado "la compleja gestión de los ERTE, las ayudas dedicadas al sostenimiento de las familias y el tejido productivo".

Acciones en sintonía con el Pacto para la Reconstrucción de la Comunidad, suscrito por la mayoría de los partidos de la Cámara autonómica, y del que el Partido Socialista "no tardó ni dos semanas en levantarse. Desde entonces, no ha dejado de poner palos en las ruedas para facilitar su ejecución".

La procuradora de Cs ha contrastado esta labor obstruccionista con la "actitud dialogante de la Junta, que - pese al ruido y las diferencias con los diferentes actores sociales - ha superado las 200 reuniones y ha alcanzado siete acuerdos en el ámbito del Diálogo Social".

Por último, la parlamentaria abulense también ha querido recalcar "la importancia y el progreso que se ha alcanzado en estos dos años y, a pesar de la pandemia, en el desarrollo del Proyecto Industrial Prioritario de Nissan y el Plan Territorial de Fomento".

También el parlamentario del PP José Alberto Castro ha subrayado el esfuerzo realizado por la Consejería de Empleo e Industria en un periodo tan dramático ocasionado por la COVI-19, "frente a un Gobierno central que desde el inicio no ha dado respuesta", a la vez que ha calificado el Diálogo Social como "algo irrenunciable" para su formación al considerarlo parte de su "ADN", si bien ha precisado en este ámbito que el mismo "no es el fin sino que supone el camino para mejorar la vida de los ciudadanos".

Castro ha confrontado dos modelos, el del Gobierno de PP y Cs, con ayudas directas a los más perjudicados, frente a un Gobierno central que lo único que hace es subir impuestos, como la luz y los combustibles, y las cotizaciones de los empresarios y autónomos.

"De poco sirven las ayudas directas si éstas se las come el recibo de la luz", ha advertido.