Robles sobre la proposta d'Escrivá de retardar l'edat de jubilació: "Esperarem al fet que el Govern es pronuncie"

Robles s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a Alacant, en la caserna militar de Rabasa, on està situada la seu del Comandament d'Operacions Especials que ha visitat.

"Tinc molt bon concepte del ministre Escrivá, crec que que quan dona una opinió, l'haurà valorat, però el Govern no s'ha pronunciat i, per tant, esperarem al fet que es pronuncie", ha respost. Preguntada per la seua opinió, ha admès que es tracta d'una situació "molt complicada": "Cal fer un panorama de política econòmica general que no entra dins de la meua competència", ha resolt.