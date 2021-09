AMP.- Cvirus.-L'oci nocturn tancarà a les 5 a la Comunitat, l'aforament serà del 75% i es pot ballar amb mascareta

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el Debat de Política General a Les Corts, després d'assistir a la reunió de la Interdepartamental en la qual s'han aprovat un total de 10 mesures que entraran en vigor aquest dimarts i estaran vigents 11 dies més. Les mesures ja han sigut publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i estaran en vigor des d'aquest dimarts i fins a les 23.59 hores del 8 d'octubre.

Sobre aquest tema, Puig ha anunciat en la seua intervenció que iniciaran contactes amb els sectors de l'oci i dels festivals per a l'exigència del passaport Covid de vacunació en actes massius.

En concret, decauen les restriccions en cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques, així com en altres sectors com el comerç, guies turístics i seus festeres, tenint en compte sempre el manteniment de les mesures generals de cautela, seguretat i higiene.

També es flexibilitzen mesures per als sectors de l'hoteleria i restauració. Així, augmenten els aforaments, passant del 50% al 75% a l'interior, i el nombre de persones per taules passa de 8 a 10, llevat que siguen convivients o es tracte de diferents nuclis de famílies nombroses. S'amplia també l'horari de tancament en aquest tipus d'establiments, que es produirà d'acord amb la seua llicència en l'horari que autoritze la normativa general establida per l'ordre reguladora en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Quant a l'oci nocturn, podrà obrir fins a les 5.00 hores, augmenten els aforaments també fins al 75% a l'interior i el nombre de persones per taules passa de huit a deu. Així mateix, en tots dos casos, oci nocturn i hoteleria, es permet l'ús de la barra per a retirada de consumicions i per al consum sempre que siga assegut i mantenint la distància de seguretat.

A més, es permetrà el ball i karaoke, tots dos amb ús obligatori de mascareta. Respecte al ball, es realitzarà sense possibilitat de consum d'aliments i begudes durant el mateix, i sempre a l'espai que s'assigne o en el qual estiga situat cada usuari, amb respecte a la distància interpersonal de seguretat.

ESPORTS

Els aforaments en esdeveniments de qualsevol índole que puguen implicar aglomeració de persones continuaran al 50% en el cas d'interiors i al 75% si se celebren a l'aire lliure, però sense límit de persones assistents, ja que el nombre màxim d'assistents queda anul·lat. En l'àmbit esportiu, s'amplia l'aforament per a l'ús de dutxes i vestuaris al 75% i decau la limitació del nombre d'esportistes que poden participar en una prova simultàniament, com és el cas de la marató o mitja marató, garantint sempre l'eixida escalonada de participants per a evitar aglomeracions.

Així mateix, en les instal·lacions esportives tancades s'estableix un aforament màxim del 75%, i a les instal·lacions obertes serà d'una persona usuària per cada 2,25 m2 de superfície útil per a l'ús esportiu. Quant a les piscines, tant en interiors com a l'aire lliure, l'aforament màxim serà del 75%.

Quant als esdeveniments esportius multitudinaris de Lliga Professional, es manté un aforament del 40% en espais tancats i del 60% per als espais oberts, però s'elimina el límit màxim de persones assistents. Així mateix, sempre s'ha de mantindre un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, excepte grups de convivència.

Respecte a la resta de competicions i altres esdevenimentsesportius, les entitats organitzadores hauran de disposar, com fins ara, d'un protocol públic de desenvolupament de la competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d'higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19 (mascareta obligatòria, distància interpersonal, etc.).

D'altra banda, la resolució estableix que en residències i altres allotjaments similars, s'augmente al 75% l'aforament en zones comunes i es puguen incloure servicis tipus self-service o bufet (banquets i congressos). Finalment, en vetles i enterraments decau la limitació de persones que poden assistir i s'augmenta l'aforament: en interior serà del 75% i a l'exterior del 100%, garantint-se la distància de seguretat interpersonal.

EVOLUCIÓ FAVORABLE

Segons assenyala el DOGV, l'evolució favorable de la crisi sanitària permet adoptar un itinerari de desescalada cap a una progressiva nova normalitat. Les dades d'Epidemiologia del passat 21 de setembre reflecteixen "clarament" aquesta millorança i col·loquen la Comunitat Valenciana en un nivell d'alerta 1, amb una incidència acumulada a 14 dies de 58,43 per 100.000 habitants i a set de 26,91. Des de finals d'agost, aquesta incidència s'ha reduït en més del 60%.

L'informe assenyala que l'evolució de tots els indicadors apunta al fet que la quarta onada està finalitzant; que la circulació del SARS-CoV-2 es troba en nivell baix de risc, amb un predomini absolut de la variant Delta i la vacunació avança al ritme previst, prop d'aconseguir la immunitat de grup.

Per tant, es considera que han de seguir adoptant-se mesures "en les àrees de major risc de transmissió per a evitar ressorgiments" i poder aconseguir, en un temps raonable, la fase d'alerta 0 "que permeta a la població arribar a una certa normalitat, encara que amb mesures generals de prevenció enfront d'aquesta malaltia".

En el cas de l'oci nocturn, s'apunta que és una de les activitats on la probabilitat dels esdeveniments "superdiseminadores" és major, per la qual cosa el procés de desescalada ha de flexibilitzar-se de forma "més assossegada". No obstant açò, s'afig que no es pot propiciar que l'oci es trasllade a "botellons".

Segons ha destacat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "seguim avançant cap a una nova normalitat gràcies a la bona situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i al gran esforç de tota la societat valenciana en la lluita contra el virus", alguna cosa que ha permès "eliminar o flexibilitzar la gran majoria de les mesures vigents fins al moment".