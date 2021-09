El surrealista motivo por el que María Patiño no ha podido presentar a tiempo 'Socialité': "Nada me ha salido bien hoy"

Este domingo, María Patiño tuvo que enfrentarse a una auténtica odisea en el trayecto desde su casa al plató de Socialité. Tanto que, por más que lo intentó, no logró llegar a tiempo.

El motivo de su sonado retraso no deja de ser surrealista. La presentadora se había quedado atrapada en la Maratón de Madrid, que celebraba su retorno a las calles de la capital esa misma mañana.

"Son las 12.08 y he salido de casa a las 11.15. Hemos avanzado muy poco", decía la periodista desde el coche que la llevaba, parado, en medio del Paseo de la Castellana.

"El deporte es muy sano, pero yo lo que pretendo es llegar a mi puesto de trabajo", declaraba.

"Cualquier corredor corría más que el coche, hasta me he planteado ir corriendo"

Javier de Hoyos fue el encargado de ponerse al frente del programa ante el retraso de Patiño. Entonces, conectaba con ella. "Estamos parados, porque hemos tenido que dar la vuelta. Ha sido una ratonera. Ahora mismo no sé ni donde estoy", explicaba ella. "Cualquier corredor corría más que el coche, hasta me he planteado ir corriendo", relataba.

Además de la Maratón, María se enfrentaba a dos problemas más: poca batería en el móvil y falta de ropa, ya que la tenía toda en Mediaset. "¿Entiendes lo que es mi vida? No hay nada que me haya salido bien hoy", se lamentaba ante el presentador eventual.

A las 14.10, María Patiño lograba llegar al plató de Socialité y lo hacía visiblemente enfadada. "Está hasta las narices del atasco", dijo nada más ponerse delante de las cámaras para encarar la última hora de programa.