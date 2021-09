Tu horóscopo diario: lunes 27 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 27 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que desconfíes de un asunto relacionado con bancos o cuentas de alguna clase. Es cierto que harás bien en estar pendiente de todo eso hoy. Vigila bien cualquier clase de transacción que hagas o te hagan. Plantéate cambios en estos temas, aunque sean farragosos.

Tauro

Hay ciertas aptitudes que quizá no has sabido sacar a la luz o aprovechar bien, al menos por el momento. Una información o algo que leas te puede animar a poner en práctica eso que de momento está oculto. Es una capacidad que debes de trabajar.

Géminis

No te compliques hoy la vida con nada muy farragoso o que te parezca difícil. Deja que pase la jornada sin hacer nada demasiado estresante, es lo mejor para empezar la semana, ya que si no tu organismo se va a ver perjudicado.

Cáncer

Hay personas que no están de acuerdo contigo hoy, pero no por eso significa que te aprecien menos o que se planteen un alejamiento de ti. Esa situación será solo algo muy pasajero, no te preocupes. Comenzarás a sonreí dentro de muy poco.

Leo

Vas a empezar con fuerza una etapa en la que es cierto que quizá alguien puede ser muy exigente contigo, pero no debes sentir preocupación alguna, lo vas hacer muy bien, siempre y cuando te plantees que debes centrarte en ello y esforzarte.

Virgo

Alguien te pide que le ayudes con tus conocimientos profesionales, y lo más deseable es que lo hagas incluso si te da un poco de pereza. Sabes perfectamente que a ti no te cuesta nada y le haces un favor que le permite avanzar en su trabajo.

Libra

Quizá estés aún bajo la impresión de algo que has vivido relacionado con un grupo social o un tema complejo relacionado con mucha gente y eso te va a hacer reflexionar sobre la suerte que tienes. Agradece todo de lo que puedes disfrutar.

Escorpio

Te gustará estar al corriente de todo lo que sucede en un grupo al que perteneces, probablemente relacionado con el trabajo, porque esa información te parece que puede ser fundamental. Hazlo sin ansiedad, con calma y con discreción, sin significarte mucho.

Sagitario

Es importante que hoy hables con una persona cara a cara. Si es de un tema de negocios, ten por seguro que va a ser una conversación muy favorable a tus intereses. Apuestas y ganas, éxito seguro. Por la noche vas a celebrarlo con alguien.

Capricornio

No sueles exagerar al hablar con los demás en casi ningún sentido, pero hoy va a ser muy necesario que seas más prudente aún de lo habitual. Hay mucho en juego, algo que te interesa conservar en algún sentido, sobre todo relacionado con personas con poder.

Acuario

Cada vez que piensas en esa persona, te pones triste, así que ahora es importante que hagas el ejercicio de olvidarla. Ya no está en tu vida y no lo va a estar más, porque su destino está lejos del tuyo. Haz borrón y cuenta nueva.

Piscis

Te planteas un calendario con bastantes actividades y está bien que vayas planeando todo y que tengas la agenda al día, con la mayor claridad posible. Eso te ayudará a manejar bien tu tiempo porque vas a necesitar tener todo muy claro.