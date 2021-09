La actriz riojana, Sara Sierra, protagoniza en Madrid la obra 'Los precursores'

Tras agotar todas las localidades los meses de abril y junio, El Umbral de Primavera se prepara de nuevo para acoger el fin del mundo creado por Luis Sorolla en Los precursores. Sara Sierra comparte escenario con Rodrigo Arahuetes y Gabriel Piñero. Los tres intérpretes utilizan las palabras para construir otro mundo (que ya es herencia) y preguntarse quiénes son, dónde y cuándo están y si existe un límite de lo que se puede contar.

A esta actriz la hemos podido ver en cines gracia a su trabajo con Pedro Almodóvar en la película Dolor y gloria, en televisión en la serie Acacias 38 y sobre los escenarios, como parte del elenco de La Joven Compañía como protagonista en Hey Boy, Hey Girl! de Jordi Casanovas, dirigida por José Luís Arellano con gira nacional durante dos años.

"Ser parte de este equipo está siendo una experiencia preciosa. No solo por el verdadero placer que es trabajar con personas tan bellas y profesionales, sino también porque la historia que contamos llega, en el público, a lugares que no sospechábamos", comenta Sierra. "Como espectadora, me encanta que una función entre en lugares de mi cuerpo que no sé ubicar bien, que una frase detone en mi pecho y me haga descubrir y tener pensamientos nuevos. Parece ser que con Los Precursores esto ocurre, así que soy feliz cada vez que hacemos que suceda".

Los precursores vuelve a la famosa sala de Lavapiés todos los domingos de octubre a las 19,00 h bajo la producción de Esto Podría Ser y tras su exitoso paso con llenos absolutos en sus dos anteriores ocasiones. Otra oportunidad única de disfrutar de la interpretación de Sara Sierra en la capital.