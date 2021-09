Recuperen el cadàver del desaparegut a Torrevella que va intentar rescatar una amiga que s'ofegava

La Benemérita buscava l'home desaparegut després de trobar aquest passat dijous el cadàver d'una banyista en aigües de la Cala la Zorra de Torrevella. Pel que sembla, tots dos s'estaven banyant i van ser arrossegats pel corrent. En un primer moment, l'home va poder eixir però en veure que la dona no podia seguir-li, es va endinsar en el mar per a intentar rescatar-la, sense que cap aconseguira eixir de l'aigua.

Finalment, els agents han recuperat el cos sense vida de l'home a les 16.45 hores d'aquest divendres, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

Després de traslladar el cos, el dispositiu desplegat per la Guàrdia Civil per a la localització de les dos persones arrossegades pel temporal s'ha donat per finalitzat.