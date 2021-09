València bonificarà l'IBI de locals de música en directe "per a rellançar el sector cultural"

L'Ajuntament de València ha acordat aquest divendres, en la Junta de Govern Local, habilitar bonificacions a l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a locals de música en directe amb la finalitat de "rellançar el sector cultural".

Així, els immobles de naturalesa urbana en els quals es desenvolupen activitats econòmiques relacionades amb les arts escèniques com a teatre, dansa, circ, i també música en directe, tindran dret a una bonificació de fins els 42.000 euros en el pagament de l'IBI, com arreplega el projecte de modificació de l'ordenança fiscal que regula aquest tribut aprovat a la Junta de Govern Local.

D'aquesta manera ho ha explicat, en la roda de premsa posterior a eixa reunió, el regidor d'Hisenda i portaveu de l'executiu local, Borja Sanjuán. L'edil ha donat a conéixer la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI referent als espais estables d'exhibició d'arts escèniques, als quals s'incorporen els de música en directe.

Sanjuán ha manifestat que "s'adecuan els requisits exigits" per a la concessió d'eixe descompte, al que ara es pot optar tant per incorporar un percentatge de programació d'espectacles en valencià com pel seu arrelament temporal a la ciutat i no per complir les dues premisses alhora com abans.

"Ara pots accedir a aquesta bonificació amb només un d'aquests requisits", ha precisat el responsable municipal. Ha detallat que quan en l'exercici per al qual se sol·licita la bonificació la sala cultural haja realitzat almenys un 20% de la programació anual en valencià o un mínim de setze espectacles programats en aquesta llengua, tindrà dret a una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'impost.

Així mateix, quan la sala acredite un mínim de trenta anys d'activitat ininterrompuda, tindrà dret a una bonificació del 60% en la quota íntegra de l'impost.

D'altra banda, el regidor d'Hisenda ha parlat de l'acord de modificació de l'Ordenança Fiscal General, que "contempla agilitzar els tràmits per a domiciliar el pagament de l'IBI, admetent els mitjans de domiciliació que facilite l'entitat financera on s'efectue el pagament", així com "ampliar els terminis de pagament fraccionat en tres quotes". "Abans eren 31 de març, 20 de juny i 20 d'octubre, i ara seran 31 de març, 20 de juliol i 20 d'octubre", ha concretat.

Pagament a proveïdors

La Junta de Govern Local ha decidit també publicar dades del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2021, segons l'informe de la Tresoreria General, que indica que el període mitjà de pagament de l'administració local als seus proveïdors durant el mes d'agost de 2021 ha ascendit a 20,86 dies.

"En aquesta línia, segons les dades del Ministeri d'Hisenda, a data de juny València era la tercera de les grans ciutats que pagava en un termini més curt", ha ressaltat Sanjuán. "La veritat és que l'Ajuntament de València paga cinc vegades més ràpid que en 2015 i d'aquesta manera ajuda les empreses a la seua recuperació econòmica", ha agregat.