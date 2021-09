La UJA coordina y participa en proyectos de investigación europeos con una financiación de más de 23,8 millones

Se trata de los proyectos Oliven y Sustainolive, coordinados por la Universidad de Jaén, la acción 'Marie Curie' concedida a la UJA sobre el tratamiento contra Xylella Fastidiosa, y los proyectos Life Compolive, Artolio, Gen4olive y Life Olivares Vivos, en los que participa la institución jiennense.

El investigador del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Roberto García, ha presentado los últimos resultados de Sustainolive, para la mejora y sostenibilidad del olivar y la gestión de los subproductos de las almazaras, que cuenta con una financiación global de 2.032.690 euros.

Se trata de un Proyecto Prima-H2020 que tiene como objetivo principal promover la sostenibilidad del sector del aceite de oliva a través de la implementación y promoción de conjuntos de soluciones innovadoras y sostenibles en las prácticas de manejo, basadas en conceptos agroecológicos y en el intercambio efectivo y activo de conocimiento en los principales actores del sector.

El consorcio de Sustainolive lo conforman 22 entidades de España, Portugal, Italia, Grecia, Túnez y Marruecos y está basado en tres ideas, empezando por la gran diversidad de condiciones pedo-climáticas, biológicas, paisajísticas, socio-económicas y políticas, y de los procesos de extracción del aceite de oliva, que, junto con la heterogeneidad en el conocimiento científico-tecnológico en los principales países productores de aceite de oliva de la cuenca del Mediterráneo, demanda el desarrollo de diferentes soluciones innovadoras que se adapten a cada comarca olivarera mediterránea.

Además, la combinación de prácticas de manejo y métodos, basados en conceptos agroecológicos, potencia procesos de sinergia positiva que proporcionan múltiples servicios ecosistémicos que posibilitan el aumento de la resistencia, resiliencia, estabilidad y calidad del aceite en los olivares mediterráneos.

Junto a ello, el intercambio y la construcción conjunta de conocimiento y la implicación activa entre los principales actores del sector del aceite de oliva son esenciales para identificar los principales cuellos de botella socio-económicos y tecnológicos en la transferencia del conocimiento al sector y para implementar soluciones tecnológicas.

Por su parte, Ana María Fernández, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UJA, junto al técnico de laboratorio Ernesto Ruiz Villaespesa, han explicado los objetivos del proyecto europeo GEN4Olive.

Es una Acción de Innovación financiada por el Programa Marco Europeo Horizonte 2020 con más de siete millones de euros que pretende aprovechar los recursos genéticos del olivo, acercándolos tanto a obtentores de nuevas variedades como a olivareros, para la mejora del cultivo y la seguridad alimentaria.

En este sentido, el objetivo general de este proyecto es acelerar la movilización de los recursos genéticos del olivo e impulsar las actividades previas de mejora genética. En total, el proyecto reúne a un amplio consorcio multidisciplinar y transdisciplinar, con 16 socios de siete países diferentes, incluyendo los Bancos Internacionales de Germoplasma de los cinco principales países en el ámbito oleico, quienes proporcionarán el material que será estudiado y explotado. Además, el Consejo Oleícola Internacional (COI) apoya al proyecto GEN4olive, formando parte de su Consejo Asesor.

REVALORIZAR RESIDUOS

La investigadora María Dolores La Rubia García, del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales de la UJA, junto a Juan Pablo Ferrer, responsable de divulgación del proyecto en Andaltec, como entidad coordinadora, han informado sobre las características del proyecto europeo LIFE-Compolive, que cuenta con una financiación global de 1.800.000 euros y que surge ante la necesidad de revalorizar residuos procedentes del olivar.

De esta manera, el principal objetivo es desarrollar una nueva generación de biocompuestos basados en residuos de poda de olivar para aplicaciones industriales, impulsando la sustitución de recursos no renovables a través del diseño sostenible de productos de fibras a base de madera.

Por otro lado, se quiere crear tres nuevos modelos de negocio relacionados con la gestión de residuos dentro de la nueva cadena de valor del sector oleícola: fibras para automoción, muebles de exterior y muebles para el hogar. Además, tiene como objetivo, potenciar la sensibilidad y la conciencia del sector primario al impulsar una gestión económica y ecológica de los residuos del olivar.

Las investigadoras Hikmate Abriouel, catedrática del Área de Microbiología de la UJA, y Julia Manetsberger, doctora por la Universidad de Cambridge, se han referido a la acción europea MSCA denominada 'Lucha contra la amenaza de Xylella fastidiosa para la agricultura de la Unión Europea (UE): nuevos bioplaguicidas inteligentes basados en esporas bacterianas'.

Con una financiación de casi 260.000 euros, el proyecto pretende proporcionar nuevos conocimientos sobre el tratamiento contra Xylella fastidiosa en condiciones de campo, al tiempo que pretende ampliar el repertorio de bioplaguicidas alternativos para su uso en la agricultura de la UE. La investigación se desarrolla en la Universidad de Jaén, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Cambridge.

Por su parte, la investigadora del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la UJA, Eva María Murgado; el diputado provincial de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno; y el coordinador del proyecto LIFE Olivares Vivos, José Eugenio Gutiérrez, han dado a conocer los resultados de esta iniciativa, dirigida al diseño y fomento de un cultivo del olivar sostenible, con prácticas con las que se proteja la biodiversidad del territorio.

El proyecto, que acaba de concluir, ha contado con una financiación de 2.856.000 euros y tendrá una continuación, el nuevo proyecto europeo 'LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU', que sumará una financiación de más de seis millones de euros. El objetivo principal es rescatar la biodiversidad en los olivares para incrementar su rentabilidad.

MEJORAS EN CALIDAD

A estos proyectos hay que sumar dos más. En primer lugar, el denominado Artolio, financiado por la UE en el marco del Programa ENI CBC Med con algo más de 2,9 millones de euros. La UJA participa a través del Instituto de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva. Su objetivo es implementar innovación y medidas de desarrollo que conduzcan a mejoras en la calidad de la producción.

Además de centrarse en la mejora de procesos, la sostenibilidad y la eficiencia energética, este proyecto contribuirá a establecer un nuevo nivel de calidad superior para los aceites de oliva vírgenes extra. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la economía local de los países participantes, así como dotar al mundo rural y al sector agrícola de herramientas que ayuden a situar el producto en el mercado, pero también a posicionar su calidad y darle visibilidad en otros espacios de alcance internacional.

En segundo lugar, el proyecto Oliven ha contado con una financiación del VII Programa Marco de investigación ARIMNet2 de la UE de 227.000 euros, está coordinado desde la UJA por parte del investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica David Vera Candeas y en el mismo participan socios de diferentes países (Turquía, Túnez y España).

El objetivo principal ha sido buscar una alternativa para el abastecimiento energético cien por cien renovable, seguro, continuo y limpio mediante la tecnología de gasificación de biomasa.