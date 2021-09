Un jurat declara culplable d'assassinat a l'home que va matar la seua parella d'una punyalada al cor a Calp

El jurat ha considerat provat que l'acusat i la víctima estaven sols en la vivenda, per la qual cosa descarta la participació de la filla i entén que concorren els agreujants de traïdoria i parentiu.

Davant el veredicte del jurat, la Fiscalia ha formulat protesta per la consideració que l'acusat estava sota els efectes de l'alcohol, i l'acció popular, exercida per la Generalitat, perquè no s'haja considerat que es tracta d'un crim de gènere. L'acusació particular exercida per la filla de la víctima s'ha adherit a les dos protestes. La defensa també ha formulat protesta per no haver-se considerat provat pel jurat l'existència de dilacions indegudes.

Les acusacions han demanat una pena de 20 anys per un delicte d'assassinat, mentre que la defensa ha sol·licitat cinc en sumar tots els atenuants. Respecte a la responsabilitat civil, Fiscalia i Generalitat demanen 80.000 euros per a la filla de la víctima i l'acusació particular 200.000.