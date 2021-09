Salvador Navarro confirma que es presentarà a la reelecció per a presidir la CEV

El president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha confirmat que es presentarà a la reelecció per a poder seguir al capdavant de l'entitat quan s'òbriga el període electoral per a les eleccions que tindran lloc al primer trimestre del pròxim any.