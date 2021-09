Laura Fa sentencia a Paz Padilla: "Muchas veces está en contra de lo que hacemos en 'Sálvame'"

Laura Fa está siendo cada vez más cuestionada en Sálvame por sus múltiples declaraciones, tanto en su blog en otro medio en el que colabora como en su reciente entrevista con Gabriel Rufián. Aunque no ha dejado casi a ningún compañero sin opinión sobre él, ahora ha aclarado sus palabras sobre Paz Padilla.

La catalana, en una de sus intervenciones en el programa de Telecinco, describió a la cómica y presentadora como "desubicada". Pero, en una reciente entrevista en exclusiva con Lecturas, la periodista ha explicado por qué dijo ese adjetivo.

"Me refiero a que a ella muchas veces no le gustan cosas de la prensa del corazón y no las entiende", ha matizado. "Son cosas que hacemos en el programa en el que ella trabaja y veo contradictorio muchas veces que, estando en el programa que está, no sepa que la prensa del corazón funciona así".

"Muchas veces está en contra de la prensa del corazón, que es lo que nosotros hacemos y ella hace, también, en el programa que presenta", ha añadido. "Sé que estas cosas generan tensión, pero tengo que ser consecuente".