Almenara (Castelló) donarà 6.000€, un euro per habitant, per als afectats per l'erupció volcànica a La Palma

L'Ajuntament d'Almenara donarà 6.000 euros per als afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de la Palma després de posar-se en contacte l'alcaldessa, Estíbaliz Pérez, amb els responsables del Cabildo Insular, institució que està centralitzant les diverses donacions.

L'alcaldessa d'Almenara, Estíbaliz Pérez, ha assenyalat que "Almenara ha sigut, és i serà un poble solidari", cosa que han demostrat en nombroses ocasions i "ara no serà menys davant una situació tan dramàtica com estan vivint els habitants de l'illa de la Palma, que necessiten tota l'ajuda". "Per açò -ha continuat Pérez- anem a realitzar una donació de 6.000 euros, 1 euro per habitant, en nom del municipi d'Almenara".

L'alcaldessa ha recordat "la dramàtica situació que es viu després de l'erupció volcànica, amb milers d'evacuats, amb moltes persones que han perdut les seues cases, les seues terres, els seus cultius, les seues indústries i que de la nit al dia s'han quedat sense res".

D'altra banda, des del Cabildo Insular de la Palma, s'ha recordat que a títol personal es poden realitzar donatius a través de bizum o via transferència per a destinar aquestes aportacions a les ajudes per a les persones que estan patint les conseqüències de l'erupció volcànica.